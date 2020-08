La Asamblea no convocará plenos extraordinarios lo que queda de agosto

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional no abrirá periodo extraordinario de sesiones lo que queda del mes de agosto. PP, Ciudadanos (Cs) y VOX han votado en contra de ordenar el 28 de agosto o el 31 de este mes un pleno extraordinario en el que comparecerían los consejeros de Salud y Educación para hablar sobre la Covid-19, que solicitaron comparecer en periodo ordinario de sesiones.

En ese sentido, se ha decidido que el Pleno se celebre en periodo ordinario de sesiones, previsiblemente el 2 de septiembre. Durante la reunión de la Diputación Permanente, solo PSOE y Podemos se han mostrado favorables a habilitar el periodo extraordinario de sesiones en el mes de agosto

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha recordado que, según el acuerdo adoptado con la Junta de Personal de la Cámara, el personal de la Asamblea tiene vacaciones, por lo que de celebrarse un Pleno en agosto, éste tendría que haberse agendado o para el 28 o para el 31 de este mes.

Castillo ha explicado que PP, Cs y VOX se han mostrado en contra de tener que abrir periodo extraordinario de sesiones por 48 horas, por lo que se ha acordado que el 1 de septiembre, ya en periodo ordinario, se reúna la Junta de Portavoces y que se pueda ordenar para el 2 de septiembre la comparecencia de ambos consejeros.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, considera que la situación es "extraordinaria, de máxima incertidumbre y dudas", motivo por el que ellos habían pedido que dicho Pleno se celebrara el día 28 de agosto.

"Hemos sido permisivos, hemos planteado que se celebrara el 28 de agosto, un día después de la Interterritorial a nivel nacional", ha dicho el socialista, que ha recordado que el 7 de septiembre se inicia el curso escolar.

La portavoz de Podemos, María Marín, también ha lamentado que no haya Pleno en periodo extraordinario de sesiones. A su juicio, el Gobierno regional "no quiere dar la cara".

La parlamentaria ha expuesto que el inicio del curso escolar es el 7 de septiembre y que las familias tienen "máxima incertidumbre" sobre lo que va a suceder, "y el plan presentado por la consejería de Educación ha levantado gran alarma social".

Desde Ciudadanos, Juan José Molina, desmiente que haya "incertidumbre, hay un plan", ha aludido al plan de vuelta a las aulas presentado recientemente por Educación.

"Por que corramos más no vamos a ser más eficientes", ha dicho añadiendo que hay una fecha, la del 27 de agosto que no pueden saltarse, que es en la que se reunirán los ministros de los ministros de Sanidad y Educación con los consejeros de las comunidades autónomas, "habrá que esperar a ver si se cambia algo o no, con lo que ya nos meteríamos en periodo ordinario".

En cuanto a las medidas educativas, Molina ha señalado que su partido seguirá trabajando en la figura del enfermero en los centros escolares y la puesta en marcha de un protocolo de detección de la Covid-19 en las escuelas.

Por parte del PP, su portavoz Joaquín Segado ha dicho que le llama la atención que el PSOE "tenga tanta prisa y quiera adelantar la comparecencia de los consejeros mientras no solicitan a Pedro Sánchez que abandone sus vacaciones para ponerse al timón de esta situación".

A su juicio, el PSOE mira "desde otra óptica, la actitud de Pedro Sánchez a la del Gobierno regional" y ha apuntado que el PSOE le pide al Gobierno regional "lo que no se atreve a pedirle al Gobierno nacional".

En cuanto a la vuelta a las aulas, el diputado del PP ha defendido el plan que ha presentado Educación para la vuelta a las aulas, "el plan que ha presentado la Consejería es muy sensato", ha dicho pidiendo la responsabilidad "de todos. La izquierda está agitando mareas, el sistema educativo necesita del compromiso de todos".