El sector se reinventa para mantener a flote sus negocios a pesar de las circunstancias

La patronal cartagenera asegura que, aunque el mes de julio está siendo muy positivo para el sector de la hostelería, no son pocas las adversidades con las que se están encontrando los empresarios del municipio para sacar a flote sus negocios. «Ha sido un mes atípico y complicado», explica Juan José López, presidente de Hostecar, añadiendo que «hemos sabido reconducir la situación, reinventarnos y adaptarnos a las circunstancias, pero la diferencia con respecto a otros años está siendo muy notoria», destaca. «Hay que tener en cuenta que no se han realizado apenas contrataciones, en 2019 y 2018, los puestos de trabajo que generábamos desde el sector giraban en torno a los 3.000 contratos». Aún así, López aclara que «no nos podemos quejar, julio ha ido muy bien, pero estamos en constante incertidumbre». Del mismo modo señala que «aunque estamos bien, no podemos olvidarnos de los compañeros que regentan locales de ocio nocturno, casi todos se han visto abocados al cierre porque hay más gastos que ingresos». El presidente de Hostecar insiste en que «iremos al ritmo que marque la evolución de esta enfermedad» y asegura que encontrarán la forma de seguir reciclándose para evitar el cierre de sus empresas.