Castejón: "No se puede arreglar una situación insostenible a golpe de improvisación"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recalcado que la crisis por la llegada de inmigrantes a las costas de la Región "se está gestionando mal" y culpa directamente al delegado del Gobierno, José Vélez. Todo ello horas después de que 80 inmigrantes se hayan fugado del Puerto de Cartagena, y de que 15 de ellos aún permanezcan en paradero desconocido. "Esto es una cuestión de Estado y se requiere la ayuda de todas las administraciones. A golpe de improvisación no se puede arreglar una situación insostenible, como se ha demostrado esta madrugada", subrayó la alcaldesa y ex compañera de partido de Vélez.



De los 259 inmigrantes que permanecían en la carpa habilitada por Cruz Roja, para guardar la correspondiente cuarentena por el peligro de contagio de covid-19, 80 se escaparon durante la pasada madrugada tras protagonizar algunos incidentes. La Policía ya ha localizado a la mayoría de ellos.



"Ni la vicealcaldesa ni el concejal de seguridad y yo hemos podido pegar ojo en toda la noche, porque tuvimos conocimiento de que se les estaban escapando inmigrantes", relataba la alcaldesa a las puertas de la Basílica de la Caridad.



Desde el Ayuntamiento lanzan un mensaje directo al Gobierno de España y al Ministerio de Interior para que cesen al actual delegado del Gobierno: "Estoy segura de que este Gobierno de España, muy implicado en la gestión de la llegada de pateras a las costas españolas, no tiene pleno conocimiento de la nefasta gestión y de la falta de voluntad y altura política de este señor", dijo Castejón.

Ante el peligro para la salud pública que supone la fuga de estos inmigrantes, el Consistorio cartagenero se pone a disposición del resto de autoridades, Comunidad Autónoma y Gobierno de España, e insisten en que están intentando "dar una solución digna" porque "esas personas no soportan estar en esas condiciones".



Respecto a la situación actual de estos inmigrantes, Ana Belén Castejón señalaba que "han encontrado a algunos de ellos". En concreto, la Policía asegura que ha localizado a 65 personas. También se sabe unos escaparon del hospital y otros de la dársena de Escombreras. 34 de los 259 inmigrantes que han llegado a Cartagena en las últimas horas dieron positivo por coronavirus, y por ello fueron trasladados al Hospital Santa Lucía y al Virgen de la Caridad.