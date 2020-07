Castejón y Arroyo exigen la dimisión del delegado del Gobierno

Tanto la alcaldesa de Cartagena, la ex socialista Ana Belén Castejón, como la la videalcaldesa Noelia Arroyo, del PP, han pedido la dimisión del actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, del PSOE. Ambas coincidieron en culpar a Vélez de la falta de coordinación entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Cartagena, a raíz de la llegada en patera y posterior huida de inmigrantes en los últimos días.

Hay que recordar que este miércoles llegaron a las costas de la ciudad setenta inmigrantes de origen argelino, de los cuales nueve se fugaron del Puerto de Cartagena. Hasta ahora, la Policía ha localizado a seis de ellos, y siguen buscando a los otros tres.

Noelia Arroyo considera que el Delegado del Gobierno está "muy ocupado en líos personales y líos políticos y no le está dedicando el tiempo que merece un problema como este". Desde el Ayuntamiento critican que no han recibido ninguna comunicación oficial en las últimas horas, y que todos los datos que tienen los han conocido a través de otras vías. "Siguen trabajando los mismos efectivos de seguridad, los mismos funcionarios, y lo que no funciona es la Delegación del Gobierno", añadió la vicealcaldesa. "No creo que en ningún punto del territorio español la Delegación de Gobierno no llame a la alcaldesa", apuntó Castejón.

Desde el Gobierno local subrayan que se trata de un problema muy grave, porque a la necesidad de cumplir con la ley de extranjería se una la situación actual por la pandemia del covid-19. Por tanto, señalan que los inmigrantes huidos suponen un peligro para la salud pública, porque algunos de ellos están "a su suerte por Cartagena, y lo sufren los cartageneros, que tienen miedo, angustia e incertidumbre". Hay que recordar que de los setenta inmigrantes, cuatro han dado positivo por coronavirus.

En Cartagena creen que detrás del enfrentamiento entre ambas instituciones se esconde un problema político, y casi personal. Arroyo desliza que existe animadversión entre Vélez, ex alcalde de Calasparra, y el Ayuntamiento de Cartagena, precisamente por la salida de Castejón y de sus concejales del PSOE. "Es el Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no está de acuerdo con este pacto, echa a sus concejales del Ayuntamiento de Cartagena, y prefiere ajustar cuentas", acusa la vicealcaldesa.

La propia Castejón dice que ha mantenido una relación fluida con todos los delegados del Gobierno que han pasado desde que ella es alcaldesa: Francisco Jiménez y Diego Conesa, del PSOE, y Francisco Bernabé, del PP, que por entonces era un rival político. "El señor Bernabé no era de mi mismo partido, pero por encima de los partidos está la vida de las personas. Hablaba con él hasta de madrugada", indicó la regidora. "¿Qué más tiene que pasar para que el delegado del Gobierno entienda que él solo sabe ni debe ni puede?", apostilló.