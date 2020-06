Vuelven las excursiones guiadas a Cartagena tras el confinamiento

Si algún atractivo tiene Cartagena, es sin duda la historia que envuelve a la ciudad portuaria, un reclamo para miles de turistas que visitaban cada día las calles, museos y monumentos de la metrópolis por la que han pasado griegos, fenicios, romanos y demás civilizaciones durante siglos y siglos.

Sin embargo, la actividad turística -una de las principales fuentes de ingresos de Cartagena- se ha visto paralizada durante los últimos casi tres meses en los que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha arrasado a su paso con todas aquellas actividades relacionadas con el mundo del ocio.

Aún así, la ciudad recobra poco a poco la 'normalidad' y el movimiento vuelve a las calles, bares, comercios y también al mundo del ocio y la cultura. Eso sí, de momento lo hace única y exclusivamente para los habitantes de la Región de Murcia.

Con el retorno del turismo a la ciudad, vuelven también las visitas guiadas, pero no lo hacen tal y como las conocíamos antes de que la pandemia golpease a la Región, sino que se adaptan también a esta 'nueva normalidad' para que todos aquellos curiosos que quieran conocer un poco más la historia de Cartagena puedan hacerlo sin miedo a exponerse ante ningún tipo de riesgo.

«Antes de nada, me gustaría recordarles que el uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la visita, recuerden también mantener la distancia de seguridad tanto entre ustedes, como conmigo. Ahora, por prevención, iré acercándome hacia ustedes uno a uno para ponerles gel hidroalcohólico, ¿de acuerdo?», así arrancan ahora las rutas guiadas por el centro de la ciudad portuaria. Santi García, guía turístico de la organización sin ánimo de lucro Gaia Cultural pronunciaba ayer estas palabras a la vez que supervisaba que todos los visitantes estuvieran cumpliendo con las medidas de seguridad durante la segunda ruta postconfinamiento que pone en marcha la asociación en colaboración con el T-LA (programa de Tiempo Libre Alternativo) de la Concejalía de Juventud del Consistorio cartagenero.

Los actores interactúan entre ellos sin acercarse a los visitantes. juan caballero

«Teníamos muchas ganas de volver», asegura García, «la semana pasada iniciamos nuevamente las rutas después de que el pasado 14 de marzo se paralizase la actividad y aunque a consecuencia de la pandemia ahora es todo muy diferente, parece que la gente se va animando a participar de nuevo en este tipo de actividades».

La asociación, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y con la supervisión de la Concejalía, ha elaborado un decálogo con las normas básicas a seguir para hacer frente a la Covid-19. Entre ellas, se limita el aforo a un máximo de veinte personas, se modifica el resguardo de reserva impreso por uno digital a través del teléfono móvil y se suprime la entrega de mapas y folletos informativos durante la excursión.

Aún así, estas nuevas normas de seguridad no impiden que los participantes disfruten de la actividad. Entusiasmados y muy atentos, los nueve excursionistas se ponían en marcha mientras García, les explicaba la relación del Dios Olímpico Poseidón con la ciudad portuaria, relacionando la mitología griega con la historia de Cartagena.

Las rutas turísticas han sufrido también modificaciones en el contenido. Y es que, antes eran rutas más largas de varias horas, mientras que en la actualidad, la duración es de aproximadamente una hora. Esto es debido a que las excursiones de Gaia Cultural son interactivas pero, muchas de las acciones que se llevaban a cabo antes, son imposibles de ejecutar en estos momentos por la distancia de seguridad.

A lo largo de la visita, además de contar con la presencia del guía, aparecen más 'personajes' a lo largo del recorrido que dinamizan y enriquecen la experiencia de los usuarios. En este caso, la ruta contó con tres actrices que interpretaban a las ninfas griegas del Olimpo. El protocolo que siguen los actores es diferente al de los usuarios. Durante la performance no usan mascarilla, aunque si que mantienen más de dos metros de seguridad con los excursionistas. Además, antes de cada actuación se toman la temperatura y si han pasado menos de dos semanas desde la última ruta y alguno de ellos tiene síntomas, todos lo actores se confinan por precaución, aunque de momento no se ha dado el caso.

A pesar de todas estas restricciones, las medidas de seguridad post Covid no impidieron que los usuarios disfrutaran de la ruta y aprendieran acerca de la historia de la ciudad portuaria a la vez que pasaban un rato «divertido y entretenido».

«Es una forma de empezar a salir de casa, hacer una actividad diferente, interactuar con más gente e ir perdiendo el miedo», asegura Miriam Colmena, una de las visitantes que acudió a la ruta junto a su pareja, Antonio José Sonda quien apuntaba que «además es una gran oportunidad para conocer un poco más del pasado de nuestra tierra».

Encarna Ubero y Patricia Bello, amigas que acudieron juntas a la actividad, ratificaban que «es el momento de que hagamos turismo en nuestro municipio, dadas las circunstancias».

Una actividad de ocio que ha sabido sobreponerse a la crisis sanitaria y cuyo futuro cercano depende ahora de los convecinos de Cartagena y alrededores.