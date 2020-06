'EcoBio Tu Herbolario' online en Cartagena se sobrepone al confinamiento

Ha podido seguir ofreciendo servicios de alimentación, dietética y herbolario gracias al servicio a domicilio durante el periodo de confinamiento provocado por el coronavirus

Con más de 34 años dedicados al sector del herbolario y la dietética, Juana María Bernal decidió en 2016 montar su propio negocio en el número 29 de la calle Jiménez de la Espada, en la Ciudad Portuaria. 'EcoBio Tu Herbolario', comercio online referencia del sector dietético y herbolario en Cartagena, aúna labores ecológicas, de reciclaje, o venta de productos a granel (por lo que los clientes pueden llevar y rellenar sus envases de artículos como detergente, gel de baño, o champú sólido, entre otros).

Además, como supermercado se encuentra concienciado con el comercio de proximidad, obteniendo toda su fruta y verdura de proveedores de la propia Región de Murcia, o Almería y Castilla-La Mancha cuando el producto no está disponible en la tierra del Segura.

Juana María Bernal decidió en 2016 montar 'EcoBio Tu Herbolario'

La empresa de alimentación ecológica ha sabido hacer frente a toda la problemática derivada de la crisis del coronavirus, impulsando su servicio a domicilio y el comercio online, el cual se encuentra actualmente en proceso de evolución gracias a unos trabajos de mejora de la propia página web.

El negocio, aparte de ser uno de los máximos exponentes en alimentación ecológica y de producto a granel en Cartagena, y donde también se imparten talleres y charlas sobre cocina, salud, dietética y nutrición, está especializado en alergias e intolerancias alimentarias, convirtiéndose en un comercio que tiene en cuenta las necesidades de personas vegetarianas, veganas y celíacas (no toleran el gluten). Al tratarse de una tienda especializada de alimentación, el parón por la crisis sanitaria no les ha impedido seguir trabajando, centrando sus esfuerzos en el servicio a domicilio, el cual pretenden mantener en el tiempo.

EcoBio Tu Herbolario, uno de los máximos exponentes en alimentación ecológica y de producto a granel en Cartagena

"No hemos parado durante el confinamiento, todo el tema de harinas ecológicas ha funcionado muy bien, las hemos vendido todas. La gente buscaba las recetas de cocina y nos llegaban pedidos de harina de trigo sarraceno, integral, de coco o de almendra, por ejemplo. Las harinas que puedas pensar que no existen, pues yo las he conseguido. Ha sido, junto a la fruta y la verdura, el producto estrella durante estos meses", explica Juana María.

También ha sido testigo de cómo sus clientes han buscado durante estos meses de confinamiento la manera de fortalecer su sistema inmunológico, gracias a productos como la vitamina c, el propóleo o la equinácea. Tal y como expresa Juana María, el perfil de su clientela es muy variado, abarcando desde gente mayor que demanda mucho producto de herbolario, hasta jóvenes cada día más interesados en la comida saludable y ecológica: "Aquí tenemos clientes de cualquier edad, algunos con intolerancias alimenticias, y otros muchos clientes jóvenes veganos y vegetarianos, que ahora se preocupan mucho por la salud y la alimentación. En estos 4 años del negocio he visto un cambio en la mentalidad de los consumidores de cara sobre todo a la alimentación saludable, rebajar el azúcar, y los alimentos procesados, por ejemplo. La gente cocina más, en general".



Primer premio del herbolario medicinal en un concurso de escaparatismo

Tras hacerse el año pasado con el tercer puesto en el concurso de escaparatismo impulsado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cartagena, Juana María, la dueña de 'EcoBio Tu Herbolario', se fijó la meta de conseguir el primer premio en esta última edición del mismo concurso celebrada a principios de año, y lo consiguió: "Hace un año me piqué quedando tercera, y para este año me propuse ganarlo".

A raíz de toda la problemática con el estado del Mar Menor y los daños ocasionados por la DANA en las localidades costeras, Juana María decidió montar su escaparate con claras referencias a los problemas de la laguna salada. Trabajó con productos reciclados (cuerdas, cristales y estropajos sin plástico), intentando de algún modo enfocar su negocio en el escaparate. El concurso debía tener un motivo navideño, y ella decidió colocar a Papá Noel buceando en el Mar Menor, adornado con luces, un caballito de mar iluminado y medusas de hierro forjado (obras del artista Rafael de la Cerra).

Con su página web actualmente en labores de mantenimiento para mejorar la experiencia de usuario, 'EcoBio Tu Herbolario' ha logrado en los últimos años posicionarse notablemente en Internet como uno de los mejores herbolarios online de Cartagena, gracias en parte a su trabajo en plataformas como Facebook (EcoBio Tu Herbolario), Instagram (@ecobiotuherbolario) y Google MyBusiness (EcoBio Tu Herbolario).

EcoBio Tu Herbolario en Cartagena