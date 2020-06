Sin exenciones para el IBI

Tras todo los esfuerzos económicos que ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena con la puesta en marcha del operativo de emergencia social, la exenciones fiscales que se han hecho para ayudar a la hostelería y las campañas de apoyo a diversos sectores, no se puede renunciar a más fuentes de ingresos.

Así lo decía ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón, al ser preguntada por posibles bonificaciones en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Castejón añadía que «el Ayuntamiento no puede sacrificar más. Hay que equilibrar ingresos y gastos». La primera edil no quiso valorar el recurso de reposición contra el cobro del IBI que ha presentado MC Cartagena, que además denunciaba que este año los cartageneros deberían pagar un 6% más, cosa que negaba la alcaldesa. «Es cierto que a recomendación de la intervención general levantamos una cláusula que tenía paralizada una revisión catastral, pero no hemos subido el IBI. No podemos jugar con la única vía de ingresos que tenemos para seguir ayudando a la gente».

Por otra parte, Ana Belén Castejón señalaba que esperan que el Gobierno central les deje finalmente usar los 3, 2 millones de euros del superávit municipal en el fondo de contingencia para seguir luchando contra los efectos de la crisis y que tal y como ha solicitado el presidente de la Federación de Municipios y Provincias se cree un fondo para ayudar directamente a los ayuntamientos.