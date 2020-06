Los vecinos reclaman a la Comunidad el PORN para La Muela y Cabo Tiñoso

El espacio natural de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, perteneciente a Cartagena, es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y uno se deja llevar por la belleza del entorno.

Las personas que viven y trabajan allí se sienten privilegiados y son los primeros interesados en la conservación de este enclave pero quieren que ellos y las poblaciones donde viven puedan evolucionar, algo que ahora es casi imposible porque la normativa es muy restrictiva.

El documento que determina los usos de la zona es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Un documento que los vecinos reclaman desde el año 2006. El secretario de la asociación de vecinos de Galifa, Pedro Díaz, explicaba que «queremos la aprobación del plan para que este espacio se convierta en menos de un año en Parque Regional y pueda ser catalogado por la Carta Europea de Desarrollo Sostenible del Ecoturismo». Díaz señalaba que han pedido dotación de infraestructuras para uso público como centro de visitantes o zonas de acampada, entre otras.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Perín, Bartolomé Gimeno, señalaba que la importancia de este documento radica en que «hay muchos núcleos de población que no están reconocidos y queremos que figuren en el plan. No se trata de que crezcan sin control sino simplemente de que en su terreno, dentro de la población, un padre pueda construir una casa para su hijo. Actualmente no se puede poner ni una casa prefabricada».

La falta de este documento también afecta a las iniciativas empresariales pues tienen muy poco margen de actuación. María José Martínez gestiona casas rurales en Los Puertos de Santa Bárbara y lamenta la limitación con la que trabaja. «No se pueden rehabilitar construcciones antiguas ni edificar nuevas».

Por su parte, fuentes de la Comunidad señalaban que se sigue trabajando en el Plan pero que no se ha iniciado su tramitación y que no hay fecha para hacerlo.