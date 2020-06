Balizarán las calas de Cabo de Palos para los bañistas

El ayuntamiento de Cartagena balizará las calas de Cabo de Palos cercanas al faro de la localidad pesquera para proteger a los bañistas.

Hay que tener en cuenta factores como que los pescadores profesionales trabajan en esta zona, los centros de buceo la emplean también para realizar cursos de iniciación a este deporte, la Reserva Marina está al lado y está previsto que crezca y abarque precisamente estas calas, o la presencia de praderas de posidonia, que están protegidas.

Desde el Consistorio se ha estado estudiando, junto con los sectores afectados, dónde colocar las balizas. De hecho, hace unos días se hacía una salida en barco en la que estuvieron presentes los sectores afectados, además de representantes de la Comunidad Autónoma, para comprobar in situ dónde se podían poner sin lesionar ningún derecho ni causar daños al medio ambiente.

Fuentes municipales señalaron que el balizado es una medida de seguridad para proteger las zonas de baño, que se lleva haciendo desde hace años y que debe establecerse una franja de seguridad de 100 metros. Y añaden que «el factor diferente este año es, precisamente, que se están intentando poner las balizas mediante consenso promovido por el Ayuntamiento entre pescadores, centros de buceo, vecinos y la Dirección General de Pesca».

Desde la Administración regional señalan que se está garantizando que los intereses de los pescadores no se vean afectados y que se pueda compatibilizar la pesca con el baño y las actividades recreativas. También destacan que «este balizamiento municipal no tiene relación con la futura ampliación, aunque algunos espacios sí podrían coincidir con ella. Pero no es un trámite previo, ni guarda relación con los pasos que se están dando».

La consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente continúa avanzando en los trabajos para la ampliación de la reserva y ya se está redactando el borrador en consenso con todas las administraciones implicadas, los pescadores, entidades científicas y asociaciones ecologistas.

Fue hace más de un año cuando el presidente de la Comunidad m, Fernando López Miras, anunció su intención de que la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas creciera en tamaño para poder proteger un entorno que ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del buceo.

Esto ha hecho que sean muchas las personas que opten por venir a conocerla, lo que ha contribuido a dinamizar la economía de Cabo de Palos.