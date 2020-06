El Batel estrena un nuevo escenario para los conciertos de las 'Xtraordinary Nights'

El Auditorio y Palacio de Congresos municipal El Batel estrena un nuevo espacio al aire libre para celebrar espectáculos. 'La Terraza de La Muralla' será inaugurada con la nueva programación de las 'Xtraordinary Nights de El Batel', que contarán con once actuaciones, la mayoría de ellas con programa doble, y con precios muy asequibles.

El programa de actuaciones en directo se celebrarán entre los meses de junio y septiembre, adecuándose a la situación actual del COVID-19. 'La Terraza de La Muralla' dispondrá de butacas numeradas que permitirán el distanciamiento social y se adecuarán a la capacidad permitida en las diferentes fases de la desescalada.

Un Cuarteto de Cuerdas, AA Mama + Nunatak, Río Viré + El Niño de la Hipoteca, Road Ramos + Karmacadabra, Martita de Graná, Ayoho + Arde Bogotá, Fernando Rubio & The Inner Demons + Marañones, La habitación roja, Soleá Morente, María de Juan + MAVICA y Sen Senra son los espectáculos que se podrán disfrutar en las 'Xtraordinary Night de El Batel'.

Según ha señalado el concejal del área de Cultura, Juventud e Igualdad, David Martínez, "los músicos nos han acompañado y nos han hecho más fácil estos meses de confinamiento. Es el momento de que todos le agradezcamos su trabajo y su generosidad para nosotros en estos días tan difíciles, comprando las entradas de sus espectáculos. Os animo a formar parte de este programa, en el que van a estar garantizadas todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para disfrutar de la música".

Martínez Noguera ha añadido que "este nuevo espacio nos hará disfrutar de una programación divertida, cálida y con lo más puntero de la escena local y nacional. La Terraza de La Muralla acogerá espectáculos en directo entre los meses de junio y septiembre, con butacas numeradas y manteniendo todas las medidas de seguridad".

El Batel tendrá su primera actuación el 27 de junio. El Cuarteto de Cuerdas compuesto por los jóvenes músicos Pablo Arnau Sabater, viola; María José Martínez García, violonchelo; y Alicia Martínez Trillo y Javier Valero Lobato como violines, interpretarán las siguientes piezas: Adagio for Strings, Op. 11, de Samuel Barber; Gavota, de Manuel Ponce; Estrellita, también de Manuel Ponce y el Cuarteto de Cuerda No. 12, conocido como 'Americano', de Antonín Dvorak.

Los conciertos en julio arrancarán el día 10 con dos actuaciones, la de AA Mama y la de Nunatak. AA Mama (Avisar a mamá), es música de urgencia cantada desde el corazón, con una independencia absoluta de estilo y con un rango de voz de mujer muy personal, que revisa la música norteamericana, el rock independiente. Una música actual de cantautora, que es difícil de definir. Con el título 'Llama cuando llegues' ofrecerá una colección de canciones, que son crónica enérgica de las preocupaciones y miedos vitales de una generación entusiasta, fuerte y preparada, que canaliza su crisis existencial con ironía y reflexión. En directo es capaz de transmitir, aún más si cabe, esa fuerza, ese dominio vocal y ese sentimiento.

Tomará el relevo en el escenario la banda Nunatak, de sobra conocida entre el público de la ciudad de Cartagena que los vio nacer en 2014. Los cartageneros han publicado su cuarto disco, 'Nunatak y las flores salvajes', con diez canciones construidas mimando cada detalle y a las historias que pasan a formar parte de las vida de cada uno en cuanto llegan al oído. Según los críticos, a lo largo de los últimos seis años Nunatak ha brillado, pero es con este último álbum cuando "pule su luz en todos los detalles técnicos y artísticos para hacerles destellar".

El 17 de julio también se podrá disfrutar de la actuación de dos artistas, en esta ocasión serán la de Río Viré y El Niño de la Hipoteca. Río Viré es el proyecto del cantautor cartagenero Rubén

Villahermosa. Sus composiciones cuentan la historia de su vida y de su trayectoria, abordada desde la perspectiva de temas como el amor, nuestra sociedad y, sobre todo, las historias. Su música, siempre plasmada desde la delicadeza y el buen gusto, está llena de poesía, de respeto por el lenguaje y su forma, y de mucha verdad. Todo en sus arreglos gira en torno a la letra, amortiguándola perfectamente y acompañándola con un sonido completamente pulido. Su trabajo cuenta con una instrumentación muy cuidada y está rodeado por algunos de los principales músicos de la escena emergente murciana.

Al finalizar Río Viré el público podrá seguir disfrutando de buena música con El Niño de la Hipoteca, un artista que hace más de una década que cultiva un estilo de canción lúdico-anárquica, tan personal como intransferible. 'Esto no es un disco vol.1', aunque suene incongruente, es su nuevo disco. El primer adelanto fue hace 4 años con el tema 'El Perro Freddy', en el que ya marcó un nuevo camino virando hacia el rock. Hubo cuatro adelantos más y finalmente el disco se cierra con 'Yonki' y 'El día internacional de la tristeza', lanzados el pasado año. Durante este proceso se aprecia una nueva dirección en su música con tintes de punk y rock, sin perder la esencia, a veces acústica, y por supuesto con las letras ingeniosas a las que El Niño de la Hipoteca tiene acostumbrado a su público.

Y el 24 de julio el concierto correrá a cargo de Road Ramos + Karmacadabra. Los primeros acordes que sonarán en este concierto serán los de los temas de Road Ramos, el proyecto personal de la murciana Rocío Ramos, indefinible artista que no deja indiferente a nadie cuando sube al escenario. La ingeniosa, mordaz e incorrecta cantautora fue preseleccionada a un Goya por componer la canción original de la película 'De chica en chica'. Impecable con su voz y su guitarra es una artista atípica, que siempre se ha encontrado en tierra de nadie, aunque algunos la llaman cantautora y otros punky. Sus letras rebeldes hablan desde la violencia del positivismo, la lucha interna de no buscar el valor en uno mismo a través de la valoración de los demás, así como la búsqueda del amor propio.

Karmacadabra es mucho más que un grupo de música, es un colectivo que surge de la calle y se siente arropado por ésta. Una síntesis de músicas del mundo, artes plásticas, escénicas y experiencias vitales. Estos son algunos de los puntos que definen su proyecto musical. Sus espectáculos están llenos de ritmo y alegría, integrados en una energía que te empuja a moverse, que seduce e integra. Este 2020 lanzaron su primer trabajo discográfico "Somos Barrio" junto a una gira nacional que se vio interrumpida por la pandemia pero ahora la retoman para poder disfrutarla en directo.

Y cerrará el mes de julio, el día 30, Martita de Graná. En este tiempo de confinamiento muchos han sido los vídeos de humor que se han hecho virales, los de Martita de Graná han sido algunos de ellos. Actualmente es una de las influencers más mediáticas y divertidas. Es tan grande su éxito que su padre aún no se lo cree; de ahí el nombre de su show 'Mi padre flipa'. Si han sido seguidores de lo que cuenta en sus vídeos y, sobre todo, cómo lo cuenta, no se pueden perder la oportunidad de verla en directo y disfrutar de su desparpajo.

El 1 de agosto será el turno de dos de los grupos cartageneros que actualmente cuentan con más proyección nacional como son: Ayoho y Arde Bogotá. Pasión, verdad y diversión son las palabras que describen el sonido de los primeros. Ayoho ganó la segunda edición del Vodafone Yu Music Talent, imponiéndose entre más de 1.100 artistas, con un sonido oscilando entre un pop urbano pegadizo y contemporáneo, y la elegancia acústica. Actualmente, la banda apunta hacia un nuevo camino con canciones en castellano, buscando combinaciones de elementos del rock, del pop, con otros clásicos españoles, últimas tendencias y electrónica para conseguir un nuevo género urbano en castellano.

Por su parte, Arde Bogotá es una banda emergente de Cartagena. La potente y rasgada voz de Antonio García, su vocalista, interpretará temas que hablan del amor, la juventud y el futuro. Una voz envuelta en guitarras con cierto toque del estilo shoegaze y de distorsión. Arde Bogotá ha publicado tres adelantos del que será su primer trabajo, un EP grabado justo antes de la crisis COVID19, producido en periodo de confinamiento y que verá la luz en junio de este año con Sony Music. Se podría decir que no hay un gran recorrido detrás de estos cuatro chicos pero poseen un directo cargado de seguridad, solvencia, interpretación y desparpajo que ya se ha hecho notar en el panorama musical nacional, llamando la atención de los críticos musicales y de una gran compañía que los avala.

El 8 de agosto la actuación de Fernando Rubio abrirá la extraordinaria noche que se completará con la música en directo de los Marañones. Fernando Rubio tienen en el mercado 'Cheap Chinese Guitar' considerado como uno de los mejores discos de 2018, según la prensa nacional. Son muy pocas las listas en las que el segundo disco en solitario de Rubio no figura como uno de los mejores álbumes de ese año También fue elegido mejor disco del año por Luis Lapuente (Sonideros, Radio 3), y entrando en listas de ABC, Rockdelux, Mondosonoro, Alquimia Sonora, y Muzikalia.

Después de Fernando Rubio llegará el inconfundible sonido de Los Marañones. El incombustible cuarteto murciano presentará su último trabajo 'La máquina del tiempo', el número trece de su discografía. Un álbum que invita al constante viaje lisérgico por las dimensiones del imaginario Marañones, con un rock-pop psicodélico.

La Habitación Roja se subirá al escenario el 14 de agosto. La veterana banda lleva siendo un imprescindible de cualquier festival que se precie en las últimas dos décadas. Hace un pop rock de amplias y generosas miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los hace únicos, por singulares y por longevos. El cuarteto valenciano celebra este 2020 su vigésimo quinto aniversario, que han vivido, como todos, confinados desde marzo. Precisamente durante el confinamiento, la banda regaló a su público una nueva canción, 'La Luz (Canción para Whitney Dafoe)'. El tema surge de una conmovedora historia que habla de Whitney Dafoe, un joven norteamericano con Síndrome de Fatiga Crónica, severamente enfermo, que lleva años confinado en su habitación.

Soleá Morente, la hija de Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, actuará el 22 de agosto. El flamenco es casi innato para la cantante, sin embargo, la artista no se considera cantaora, y ha encontrado un lenguaje propio con el que combina el pop y el flamenco. La cantante ayudó a su padre y su hermana, Estrella Morente, con varios de sus trabajos hasta que en 2015 publicó su primer álbum 'Tendrá que haber un camino', desde entonces tiene en el mercado otros dos trabajos 'Ole Lorelei' y 'Lo que te falta'.

María de Juan, hija del actor cartagenero Jorge de Juan, presentará el 29 de agosto su primer trabajo llamado 24/7, que vio la luz en febrero y que ya pudimos escuchar el 30 de mayo en el concierto retransmitido por El Batel en streaming. Un trabajo producido por Manuel Cabezalí en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly. Un disco conceptual, maduro y muy personal, compuesto por ella y que es sumamente peculiar atendiendo a la juventud de María.

Tomará después posesión MAVICA, nombre con el que se conoce sobre los escenarios a la cantante y compositora Marta Casanova. Originaria de Cartagena, la joven artista encontró en Londres el lugar y el entorno adecuados para materializar su EP debut. 'Gone' (2019) es una

colección de canciones llenas de pop folk elegante, que le valió para hacerse un lugar en festivales como Mad Cool y Vida Festival. 'Send me to the water' es el título del segundo EP de MAVICA, publicado en abril, en el que la cantante da un paso adelante en su sonido y composición y que también se pudo escuchar en el concierto en streaming del 30 de mayo. En este nuevo trabajo incluye nuevos temas llenos de sus experiencias personales como 'Ada road' y 'No it's not'.

Y las 'Xtraordinary Nights de El Batel' concluirán el 5 de septiembre con Sen Serna + DJ, que presentará 'Sensaciones'. Un álbum que llega como el punto de inflexión en la carrera de un artista que llevaba años tramando algo grande, esperando y desarrollándose. Christian Senra desde el comienzo de su carrera ha estado observando lo que pasaba a su alrededor, estudiando la música que escuchaba. Y ahora llega su gran momento con un disco que abraza varios estilos sin prejuicios, y con unos arreglos deliciosos y muy cuidados. Con canciones como "Ya no te hago falta" o "No me sueltes más" se enfrenta al Rnb sin miedos ni vicios, con unas melodías frescas, brillantes y actuales, y con una forma de narrar sensible y cruda a partes iguales.

Todos los conciertos serán a las 22:00. Los precios de las butacas oscilan entre los 10 y los 15 euros, dependiendo del concierto. Las entradas están a la venta presencialmente en la taquilla del auditorio, de lunes a sábado, de 9:30 a 13.30 horas; en la del Nuevo Teatro Circo, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.; o en www.auditorioelbatel.es.



Paralelamente a las actuaciones en directo, el auditorio cartagenero seguirá ofreciendo programación online de Mi Pequeño Auditorio. Se podrán seguir, a través de las redes sociales Facebook e Instagram, el 6 de junio el taller de pintura en familia, de Hayat's Chocolate Factory. También se han programado tres talleres de teatro online de La Murga Teatro: el 13 de junio 'Jugar en familia'; el 27 de junio 'El arte de las emociones' y el 10 de julio 'Crear teatro'.

Por su parte Alex Dumdaca seguirá impartiendo talleres de percusión corporal en directo. El 20 de junio realizará una para que toda la familia aprenda a hacer ritmos utilizando el propio cuerpo y elementos que hay en todas las casas, y el 4 de julio, seguirá avanzando en el conocimiento del ritmo haciendo cada vez patrones rítmicos más completos, aprendiendo a usar las dinámicas del volumen con los golpes. El Batel ofrecerá otros dos vídeos talleres de percusión corporal en diferido los días 24 de junio y 8 de julio.