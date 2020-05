Chequeo a los consultorios médicos para su reapertura progresiva

El Ayuntamiento de Cartagena y el Servicio Murciano de Salud (SMS) han llevado a cabo esta semana un chequeo de todos los consultorios médicos para su reapertura progresiva con todas las garantías sanitarias. De esta forma, técnicos municipales y del Área II de Salud han repasado las instalaciones una por una para ver las necesidades de manera individualizada para poder recuperar su actividad y sumar a sus servicios la lucha contra el coronavirus. En las inspecciones llevadas a cabo han estado presentes también el teniente de alcalde y concejal del área de Sanidad, Manuel Padín, así como diversos presidentes de juntas vecinales.

El chequeo se ha centrado en aquellos centros potencialmente en condiciones de poder reabrir sus puertas, siempre que se cumplan las medidas sanitarias y de personal establecidas por el SMS.

Según el informe de los técnicos, en los consultorios del Isla Plana, Llano del Beal, La Manga y Los Nietos será necesario instalar una mampara que diferencie dos zonas de atención para que los pacientes que tengan síntomas compatibles con el coronavirus, una vez pasado el triaje, puedan permanecer en una sala aislada del resto de usuarios. En los centros de La Puebla y La Aparecida se llevará a cabo una obra mayor para permitir el acceso a estas salas aisladas desde el exterior. También La Vaguada necesitará reformas.

No obstante, una vez completados estos arreglos, los consultorios no abrirán hasta que el SMS no complete el estudio de personal necesario en cada centro para un servicio óptimo.

En cuanto al calendario de reaperturas, el lunes 1 de junio retomarán sus servicios los consultorios de Cabo de Palos y Los Nietos, que se sumarán a los ya abiertos de El Albujón, La Aljorra, Miranda, Polígono de Santa Ana, La Palma, Los Belones y Canteras. De esta forma, estos serán 9 los consultorios abiertos en la fase actual de convivencia con la Covid-19 en la que se está reorganizando la asistencia sanitaria para garantizar la seguridad de profesionales y pacientes. Entre las medidas adoptadas se incluyen dobles circuitos de acceso a las consultas y dobles equipos sanitarios para la atención de pacientes respiratorios y pacientes con otra patología.

Mientras, hay otras instalaciones sobre las que aún no hay prevista apertura, como en Lomas del Albujón, Santa Ana, Los Mateos, Vista Alegre, Alumbres, Playa Honda-Playa Paraíso, Isla Menores, Los Urrutias, La Manga, Perín, La Azohía, Isla Plana, Tallante, Puertos de Santa Barbara, Cuesta Blanca, La Magdalena y San Isidro. No obstante, desde la Consejería de Salud y la Concejalía de Sanidad se sigue en coordinación para seguir reabriendo los consultorios según así lo determinen las autoridades sanitarias competentes.