Cartagena perderá más de medio millón al perdonar a las terrazas las tasas

El presupuesto de Cartagena que fue aprobado ayer en pleno, contará con casi medio millón menos de ingresos al haberse modificado las ordenanzas fiscales para eximir del pago de la tasa de terrazas a los hosteleros. Durante la sesión celebrada se produjeron momentos de tensión, que derivaron en calificativos como «indigente mental» proferidos por el portavoz de MC , José López, a la concejala Alejandra Gutiérrez, cuando ésta y Jesús Giménez debatían, y López se quejó de que se interrumpía a su compañero constantemente.

No fue el único, aunque no de tanta intensidad. Desde MC, a pesar de haberse abstenido, consideraban que las alegaciones al presupuesto 2020 tenían sentido y en el futuro esto podía derivar en acciones jurídicas. Esto no gustó al equipo de gobierno, que consideró que lo querían era enredar.

Otro fue cuando el equipo de Gobierno presentó una moción para pedir que el Gobierno de España deje a los consistorios usar el superávit y hubo que hacer una rectificación porque el primer texto de la moción que se leyó no era el correcto y hubo que hacer una enmienda.

En cuanto a otras mociones, se aprobó por unanimidad las presentadas por MC respecto a la necesidad de un reglamento para la Ley regional Patrimonio Cultural, un reglamento que ya se pidió en Pleno hace unos meses y que la Comunidad no remitió. También se aprobó una que trataba la desescalada del transporte público, ya que se puede estar desincentivando su uso.

Respecto a las mociones de Vox, la no aprobación de una que pedía wifi gratuito y un portal de bienvenida para que los visitantes puedan acceder a toda la información cultural y comercial de Cartagena enfadó a este grupo que señaló que ellos habían tendido la mano y que el equipo de gobierno debía quitarse la careta del color político.

Unidas Podemos, vio como se aprobaban sus mociones para paliar la contaminación que provocan mascarillas y guantes y la que solicitaba garantizar transporte público a los estudiantes del IES San Isidoro. También se aprobó la que presentó para pedir que se refuerce el Centro de Salud Mentalpara atender a todo s aquellos a los que el coronavirus y el confinamiento ha generado ansiedad.