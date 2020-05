Preparan materiales digitales interactivos para que los estudiantes preparen la EBAU

Los estudiantes de 2º de Bachillerato podrán preparar la asignatura Economía de la Empresa y las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) con los materiales docentes interactivos que han publicado en abierto profesores de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Los materiales abordan los bloques de contenidos de Economía de la Empresa desde un enfoque eminentemente práctico y permite a los estudiantes realizar su propia autoevaluación. De esta manera los estudiantes pueden continuar su proceso de aprendizaje en modalidad online y comprobar sus avances. Los materiales, que están disponibles para cualquier estudiante o docente, se encuentran ubicados en el siguiente enlace: https://bit.ly/INDIeEbau

La iniciativa forma parte del proyecto de innovación docente de la Facultad de Ciencias de la Empresa en el marco del Proyecto Europeo Erasmus + INDIE (Interactive Digital Content Platform to Share, Reuse and Innovate in the Classroom, (ref. 2018-1-ESO1-KA201-050924), que fomenta el uso de las TICs en la Educación.

En el proyecto, coordinado por María Eugenia Sánchez Vidal, del área de Organización de Empresas de la UPCT, han participado 17 profesores de los departamentos de Economía de la Empresa y de Economía, Contabilidad y Finanzas.

Los docentes que lo deseen también pueden solicitar acceder a las analíticas de aprendizaje de sus alumnos para cada unidad. Para ello, tendrán que pedir información enviando un mensaje a indie@upct.es, explica el catedrático de Estadística, Mathieu Kessler, coordinador del proyecto Erasmus +INDIE.

La tecnología empleada para la generación de materiales docentes ha sido desarrollada por el Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD) de la UPCT, que cuenta, entre otros reconocimientos, con el premio nacional SIMO educación del año 2017 y cuyo coordinador es Daniel Pérez Berenguer.

El proyecto, coordinado por la UPCT, tiene como socio, entre otros, la dirección general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la CARM.