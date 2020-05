MC reclama un impulso al turismo y no perder el paso como destino seguro

Esta mañana, el portavoz adjunto del Grupo municipal MC Cartagena, Jesús Giménez, ha hecho balance de los primeros encuentros que su formación ha mantenido con agentes del sector del turismo comarcal. Entre otros, se han mantenido contactos con la asociación de Hosteleros de Cartagena y Comarca (HOSTECAR), así como la asociación de chiringuitos y la asociación de turismo rural del Campo de Cartagena.

Giménez ha informado de las imprevisiones que han detectado y que pueden afectar al relanzamiento del turismo, tanto de costa, como rural y urbano. Las ha detallado en un escenario general en el que "para todos es una incógnita lo que sucederá este verano" si bien considera que "eso no justifica la pasividad ni la falta de previsión, pues Cartagena debe posicionarse de cara al futuro y eso no se está haciendo"

En primer lugar, el edil cartagenerista ha reseñado que "el Gobierno local no ha sido capaz de cumplir el sencillo trámite de aprobar las bodas en la playa, por lo que nuestros hosteleros pierden un nicho de mercado cuando tenemos 100 kilómetros de costa. Si no lo lleva el Ejecutivo al próximo Pleno encargaremos a nuestros servicios técnicos y lo presentaremos nosotros, no admitimos más retraso", ha acotado.

También ha valorado al incertidumbre de los concesionarios de chiringuitos, "cuya apertura es dudosa", explicando al tiempo que "siguen esperando a que se les exima del canon y se les prorrogue la concesión,

Por último, en relación al turismo rural, tras escuchar al sector, el portavoz adjunto de MC Cartagena ha lamentado que tras anunciar (el Gobierno) "unos bonos-ayuda para alojamientos hayan dejado fuera al sector rural. Un turismo que crecía antes de la crisis y que ofrece seguridad tras la alarma, y que no recibe la atención municipal, hasta el punto de dejarlos fuera de esas ayudas".

"Lo que subyace tras esta galimatías en una de las actividades económicas esenciales de nuestro municipio es falta de método y desconocimiento de la realidad" ha concluido Jesús Giménez.