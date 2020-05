Los cementerios de Cartagena, sin fecha para su reapertura

Ramos de flores secas sobre lápidas sucias destacaban hoy en un camposanto, el de Nuestro Padre Jesús de Espinardo, que une, a su silencio habitual, el hecho de haber estado semanas cerrado, ante el confinamiento impuesto por decreto debido a la pandemia de coronavirus, que paralizó la vida de la gente. Ahora, con la Región de Murcia en fase 1, el cementerio volvía a abrir sus puertas y a recibir a personas que por fin podían volver a estar con sus difuntos. Los murcianos podían reemplazar las flores de las sepulturas de sus difuntos. Algo que, de momento, no pueden hacer en Cartagena.

Los cuatro cementerios municipales permanecen cerrados y solo se permite entrar a los vecinos cuando hay un entierro. En concreto, son los recintos de San Antón, Los Remedios, San Ginés de la Jara y Alumbres, explican desde el Consistorio.

Manuel Martínez, presidente de la junta directiva y administriva del cementerio de Los Remedios de Cartagena, ubicado en la zona de Santa Lucía-Lo Campano, confirmó a esta redacción que el camposanto, a diferencia de lo que pasa en Murcia, sigue cerrado. Preguntado por los motivos, remitió al área de Sanidad, responsabilidad del teniente de alcalde Manuel Padín, de Ciudadanos. No obstante, Martínez expresó sus dudas de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) permita concretamente abrir estos recintos.

Desde el departamento del citado Padín explicaron este martes por la tarde que a lo largo de mañana, miércoles día 13, es probable que se tome una decisión, la cual se estaba debatiendo hoy.

En Murcia, el cementerio municipal de Espinardo abre en horario de 8.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas y con un aforo máximo por visita y hora de 25 personas.

En el cementerio de Lorca, por ejemplo, "no hemos puesto normas porque no hay mucha gente, más de 25 personas no entran a la vez", comenta el enterrador José Martínez. Los cementerios de San Clemente y San Cristóbal, los dos más grandes de Lorca, han reabierto sus puertas para realizar visitas después de dos meses cerrados por el estado de alarma. La reapertura de los camposantos se hace en su horario habitual, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, aunque las personas que acudan a estas instalaciones para visitar las tumbas de sus difuntos o la limpieza y arreglo floral de los panteones tendrán que mantener las obligadas distancias de seguridad y extremar las medidas de higiene.

En el caso de Mazarrón, el alcalde apuntó que la semana que viene se estudiará el asunto y se abrirá el cementerio, con las medidas de higiene y separación adecuadas.



Lo que dice el BOE

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida a partir de la fase 1 de la desescalada, que ha comenzado ya en la mayoría de autonomías, incluida la Región de Murcia, se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.