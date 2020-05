Ana Belén Castejón: "La fase 1 no es un cheque en blanco"

Ana Belén Castejón: "La fase 1 no es un cheque en blanco"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tanto para los ciudadanos como a los hosteleros para evitar aglomeraciones como las que se produjeron ayer en algunas terrazas.

Castejón señalaba que "la fase 1 no es un cheque en blanco. Si no actuamos correctamente, no sólo corremos el riesgo de que ocurran repuntes. Sería un duro golpe si nos viéramos obligados a tomar medidas y dar un paso atrás".

En total, se han tramitado 21 denuncias por aglomeraciones de gente y por personas bebidas.