La alcaldesa pide un Fondo Social para municipios de más de 200.000 habitantes

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, considera necesaria la creación de un Fondo Especial de Ayudas para municipios de más de 200.000 habitantes, y así se lo trasladó a la presidenta y al secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Dolores Muñoz y Manuel Pato, durante la reunión que mantuvieron ayer por videoconferencia.

El Fondo debería tener en cuenta la renta per cápita y el índice de pobreza; el número de camas de UCI por habitante y la repercusión del Covid-19 en el sector turístico, con una especial consideración hacia los kilómetros de costa que hay que adaptar. "España cuenta con 29 municipios de más de 200.000 habitantes. Nuestras necesidades no son las mismas que las de los municipios más pequeños, necesitamos más apoyo y más financiación y ese Fondo sería la solución para que podamos afrontar esta grave crisis económica y social. Los Ayuntamientos estamos dando ayudas, sacando fondos de donde no tenemos e hipotecándonos, pero necesitamos apoyo y, sobre todo, financiación", ha indicado Castejón.

En este mismo sentido, la alcaldesa ha recordado a la presidenta de la FMRM la necesidad de que el Gobierno permita a los ayuntamientos disponer del superávit. "En el caso de Cartagena hablamos de cuatro millones de euros que tenemos previsto destinar a quienes más lo necesitan; a las familias en riesgo de exclusión y a los autónomos, empresarios y pequeños comercios que pueden perderlo todo en esta grave crisis económica. Por nuestra parte, el Gobierno puede estar tranquilo ya que no vamos a destinar este dinero a inversiones financieramente sostenibles sino a ayudar a nuestros vecinos a superar esta terrible crisis", ha precisado Ana Belén Castejón.

La alcaldesa agradeció el interés de la presidenta por Cartagena y su particular idiosincrasia, asimismo, pidió que se ofrezca más información a los Ayuntamientos durante las diferentes fases de desescalada para evitar incertidumbres. "Los reales decretos salen el domingo y las medidas se aplican lunes, con lo que apenas disponemos de tiempo para adaptarnos. Necesitamos que desde la Federación de Municipios o desde el propio Gobierno se nos ofrezca la información antes para poder prepararnos", ha explicado.