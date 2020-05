La alcaldesa pide a la Comunidad un Plan Especial para los municipios costeros

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha solicitado a la Comunidad Autónoma que ponga en marcha un Plan Especial para los municipios costeros, dadas las dificultades que presenta este verano por la crisis sanitaria y económica.

El objetivo es que este plan cuente con un presupuesto concreto para ayudar a los Ayuntamientos a hacer frente a los gastos que tendrán que afrontar para adaptar las playas y ayudar al sector turístico. La petición ha sido respaldada por todos los alcaldes de los municipios costeros.

"Nos enfrentamos a un verano muy atípico que no tenemos claro cómo se va a desarrollar. A estas alturas desconocemos si los chiringuitos podrán instalarse; las condiciones en las que se encontrarán restaurantes y hoteles; cómo funcionarán los pequeños comercios de nuestra costa; las medidas que tendremos que adoptar en nuestras playas€ En definitiva, nos enfrentamos a una situación de total incertidumbre en la que lo único que está claro es que las pérdidas del sector turístico van a ser elevadas y debemos ayudarles a afrontar esta temporada. Los ayuntamientos necesitamos que la Comunidad Autónoma nos ayude con financiación a hacer frente a esta situación", ha explicado Ana Belén Castejón tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y los alcaldes de la Región.

Por otra parte, la alcaldesa ha mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno regional de que no se celebren grandes eventos para evitar concentraciones de público y ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos.

"De nada sirven todas las medidas de control que hemos mantenido hasta ahora, si cuando podemos salir a la calle no respetamos las normas de higiene y la distancia social. Hemos avanzado mucho y debemos seguir haciéndolo, pero sólo lo conseguiremos si todos estamos concienciados y cumplimos las normas. Pedimos que se amplíe el horario infantil, algo que sería muy positivo si el Gobierno central lo aprueba porque en nuestra Región ya aprieta el calor, pero los padres debefrán ser doblemente responsables porque la ampliación del horario implicará que van a coincidir con más gente y deben respetar el distanciamiento social", ha señalado Castejón

Por otra parte, la alcaldesa ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central permita a los ayuntamientos utilizar el superávit para gasto social, haciendo especial hincapié en que no se destinará a inversiones financieramente sostenibles. "Me ha quedado claro que la Comunidad Autónoma apoya la petición de los Ayuntamientos porque es consciente de que necesitamos ese dinero. En el caso de Cartagena hablamos de cuatro millones que son muy necesarios para afrontar las necesidades de la población en riesgo de exclusión, así como de los autónomos, pymes, pequeños comerciantes, hosteleros y hoteleros que son los que peor lo están pasando. El Gobierno de España debe confiar en la responsabilidad de los ayuntamientos que estaremos a las altura de las circunstancias", ha señalado.