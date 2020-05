Unidas Podemos, en desacuerdo con la Comisión del Agua

Tras su asistencia a la Comisión de Control y Seguimiento del Agua, Unidas Podemos IU Equo ha criticado que "no se convocó la comisión de agua para controlar a la empresa ni para garantizar el cumplimiento del contrato, sino únicamente para dar carpetazo una vez más a unos números que no cierran y a un listado infinito de irregularidades que se investigan en los juzgados pero no en el propio Ayuntamiento".

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha solicitado, entre otras cosas, "que las liquidaciones del período 2015-2019, así como las que vengan en el futuro, se auditen también por la Intervención municipal, a la cual habrá que dotar de medios humanos y materiales, para que pueda hacer bien su trabajo". Asimismo, la edil ha pedido "copia de todas las facturas de la concesionaria en el período que abarcan estas liquidaciones, para que desde la oposición controlemos lo que el Gobierno no puede ni quiere controlar".

Marcos ha continuado criticando la demora en la convocatoria de la Comisión, "que lleva dos años de retraso pese a que la concesionaria presentó cuatro liquidaciones", la "mano de seda con una multinacional a la que no se le exige el cumplimiento de plazos en la ejecución de obras ni la rigurosidad de las cuentas como al resto de los vecinas y vecinas" y la "absoluta falta de transparencia con la ampliación del Fondo Social, una partida que debe estar destinada a los sectores más vulnerables de la sociedad afectados por la crisis del COVID-19 y que si no se controla como es debido puede servir para eximir del pago de agua y basura a quien no lo necesita".

Respecto de las liquidaciones 2015-2018, las obras previstas y su procedimiento, desde la coalición han reiterado que "el Gobierno ha reconocido, por activa y por pasiva, la existencia de la trama del agua en Cartagena. Licitar las obras, poner un técnico municipal y pedirle a las empresas del grupo AGBAR que no participen es una de las grandes irregularidades que figuran en el auto de Pokemon de 3 de enero de 2018 y que afecta a Pilar Barreiro y otros miembros de su Gobierno. Es decir, que Castejón, PP y Cs ahora reconoce lo que negaron durante todos estos años, y es que el modus operandi de Hidrogea, sin control municipal, terminaba encareciendo en muchos millones los costes millonarios de las obras y de los servicios que prestaban sus contratas y filiales del grupo".

Además, subrayó la edil, "no solo sigue siendo opaco el procedimiento sino que además es mal negocio: si el Ayuntamiento hiciera directamente las obras, nos ahorraríamos más de un 1 millón de euros, ya que la propuesta que hace Hidrogea incluye los gastos generales y el 6% de beneficio, y aplicando el 21% de IVA la cantidad resulta en un aumento del 24,2%".

Marcos ha finalizado avanzando que de no obtener respuesta a todas las preguntas y requerimientos de su grupo, llevarán el próximo Pleno ordinario todas y cada uno de las preguntas que formularon en la comisión: "queremos saber si se sancionará a la empresa por la demora en las obras o quién asumirá las responsabilidades políticas si el problema fue del Ayuntamiento; por qué no se presentaron las liquidaciones con los expedientes completos; cuándo se va a modificar la ordenanza que regula la tasa de basura; por qué no se ha realizado la liquidación de alcantarillado y contadores; cuántos contadores se han cambiado, cuál ha sido su coste cada año, y cómo van a poder controlar los grupos de oposición las ayudas y exenciones de pago que se concedan para el agua y la basura. No vamos a permitir que esta crisis sirva de excusa para que el dinero de todos los cartageneros se desvíe a donde no debe, enriqueciendo a quienes ya tienen todas sus necesidades cubiertas en lugar de ayudar a los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios que de verdad afrontan una situación de vulnerabilidad económica."