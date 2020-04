Vecinos de Cartagena piden a una trabajadora de un supermercado que se vaya del edificio

Miriam Armero, empleada de un supermercado de Cartagena, se encontró ayer una nota escrita por sus vecinos bajo su puerta en la que le pedían que abandonara el edificio "por el bien de todos". Ella les ha respondido y ha contados los hechos en las redes sociales.

"Hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas. No queremos más riesgos", han escrito los vecinos de Miriam en una nota que han colado por debajo de la entrada de su vivienda en Cartagena. Para ellos, esta es razón suficiente para que la trabajadora de un supermercado se busque otra vivienda "mientras dura esto".

La mujer les ha contestado a través de otra carta, en la que reconoce que trabaja en un supermercado y deja claro que "gracias a nosotros, vosotros coméis cada día". Además asegura que no necesita lecciones de limpieza: "Soy la primera que llega a casa y no puede darle un beso a mis hijos hasta que no me he desinfectado".

También pide a sus vecinos que "en vez de tanto aplauso a las ocho de la tarde" tengan un poco de empatía con aquellos que deben continuar trabajando durante el estado de alarma. "Y en vez de dejar notas debajo de la puerta, me tocáis el timbre y os lo digo personalmente", replica.

Para terminar su escrito, agradece irónicamente la acción de sus vecinos, la cual "ha hecho llorar a un niño de 10 años, que ha sido el que ha cogido la nota".