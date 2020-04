La crisis marca la aprobación de los presupuestos de Cartagena

MC y Unidas Podemos se abstuvieron y Vox votó en contra.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, conseguía ayer algo que parecía muy complicado antes de la crisis del coronavirus, y es la aprobación del Presupuesto 2020.

Las quejas de los sindicatos municipales por la anulación del acuerdo de horas de trabajo que marcaron los primeros meses del año y una oposición totalmente en contra quedaron atrás cuando comenzó la pandemia.

Apelando a la unidad y a la necesidad de tener un presupuesto que apostara por la asistencia social y la recuperación económica, ayer se aprobaron, con la abstención de Movimiento Ciudadano y Unidas Podemos y el voto en contra de VOX, unas cuentas que ascienden 213,729 millones de euros, cerca de 5 millones más que en 2019, de los cuales, 16 son para inversiones y 14,5 millones para ayudar a familias y empresas.

José López, de MC, comenzó pidiendo la retirada del proyecto y calificándolo como «presupuesto del remiendo» por los muchos cambios que se hacían sobre la marcha. También dijo que estaban «vacíos de soluciones y llenos de propaganda» y que dudaba que se fueran a cumplir.

La concejala de Hacienda, Esperanza Nieto, era la encargada de responderle diciendo que se trataba de «un presupuesto para dar soluciones, además de flexible y con capacidad de mejora».

El portavoz del grupo municipal de Vox , Gonzalo Abad, presentó una enmienda a la totalidad argumentando que el presupuesto se presentaba «a hurtadillas y no va a ser útil y para aliviar la asfixia económica a la que se están viendo sometidos miles de familias, autónomos y empresas en nuestra ciudad». Además pidió que los concejales no cobraran la extra de julio y que el dinero se destinara a otros fines. La concejala de Hacienda defendió de nuevo el trabajo hecho y aseguró que no toleraba que se dijera que había irregularidad alguna.

En cuanto a las enmiendas, de las 47 presentadas, sólo se aprobaron la presentada por el propio Gobierno para la modificación en el presupuesto del Plan de Contingencia cuya partida se incrementa de 343.000 euros a 1.138.000 euros para disponer de mayor capacidad para combatir las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria, y las formuladas por U P - IU - Equo sobre el Programa de Prevención de la Ludopatía Juvenil; aumentar la partida destinada a las actuaciones educativas sobre absentismo escolar y un incremento de la partida para mejorar el acceso a los núcleos de población.

Respecto a la petición de Vox de que los concejales y otros cargos no cobren la extra de julio o la de MC pidiendo una rebaja del 10% del sueldo de la Corporación, Nieto aseguró que, legalmente, era imposible hacerlo, pero que sí se iba a facilitar el que pudieran hacer donaciones directas de su sueldo a partidas sociales.