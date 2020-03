Cartagena se convertirá en la Capital Regional de la Robótica de la mano de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

­

Este domingo día 8 de marzo, como cada año desde su puesta en marcha hasta la actual décima edición, tendrá lugar en Cartagena en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la UPCT la celebración de la final de la fase regional de la competición FIRST LEGO League, la cual ha sido organizada durante estos últimos 10 años por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) como organismo perteneciente al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con la colaboración de la Escuela de Industriales de la UPCT, y en esta edición se ha gestionado a través de la Fundación Integra con financiación procedente de Fondos Feder.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la UPCT es sin lugar a dudas el centro universitario de referencia en el ámbito de la robótica para toda la Región de Murcia como responsable de la docencia de las titulaciones de grado y máster que proporcionan la formación académica que corresponden a este importante campo de la ingeniería y así mismo dado el enorme número de diferentes iniciativas que impulsa para el fomento de la robótica en niveles educativos previos al universitario, y además de ello desde el próximo curso se encargará de organizar a nivel regional la competición FIRST LEGO League con el firme propósito de potenciar aún más la participación en esta competición por parte de los colegios e institutos de toda nuestra región, todo ello contando con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y otras entidades interesadas en el fomento de estas iniciativas.

La competición FIRST LEGO League



«En la competición FIRST LEGO League, los equipos formados por alumnos de colegios e institutos presentarán los robots y sistemas electrónicos que han desarrollado durante este curso para participar en esta competición que se celebra a nivel internacional. El equipo ganador competirá a nivel nacional», explica Patricio Franco.

El equipo de jueces de la edición 2019 de la FIRST LEGO League, incluyendo al coordinador de proyectos del CEEIC Santiago del Álamo (izq), varios Subdirectores de la Escuela de Industriales, un colaborador de los colegios profesionales, investigadores de la ETSII y el Director de la Escuela de Industriales Patricio Franco (dcha).

Esta competición permite que los niños y jóvenes descubran de una manera divertida su vocación por las STEAM mientras resuelven problemas reales, ayudándoles a desarrollar habilidades tales como la creatividad, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas, las cuales serán imprescindibles para poder cursar posteriormente titulaciones del campo de la ingeniería industrial u otras ingenierías.

Este domingo en la Escuela de Industriales presentarán sus habilidades para el diseño y programación de robots basados en la tecnología LEGO los equipos integrados por alumnos con edades comprendidas entre 10 y 16 años inscritos en esta fase regional en la competición FIRST LEGO League, y los equipos de alumnos con edades entre 6 y 9 años inscritos en la competición FIRST LEGO League Jr.

Cartagena como 'Capital Regional de la Robótica'

Desde la Escuela de Industriales de la UPCT se pretende convertir a Cartagena en la "Capital Regional de la Robótica", para ayudar a visualizar en toda nuestra sociedad la importancia de esta milenaria ciudad portuaria como el lugar desde el cual se proporciona a toda la Región de Murcia la formación universitaria que se requiere en el ámbito no sólo de la ingeniería sino también de manera específica en la robótica.

En el próximo curso se pretende introducir novedades, porque además de continuar con las competiciones FIRST LEGO League y FIRST LEGO League Jr se tiene la intención de poner en marcha también otras competiciones relacionadas con la FIRST LEGO League, como son la competición World Robot Olympiad (WRO) y la FIRST Tech Challenge (FTC).

La World Robot Olympiad (WRO) consiste en una olimpiada mundial de robótica basada en material de LEGO, que consta de varias modalidades como son entre otras la Regular Category, Open Category y WRO Football, que están dirigidas al desarrollo de robots para ciertos retos, robos inteligentes adecuados al problema propuesto en cada edición o robots que sean capaces de jugar al fútbol respectivamente. Por otra parte, la FIRST Tech Challenge (FTC) es una competición relacionada con la FIRST LEGO League aunque dirigida a alumnos universitarios y con retos adaptados a su capacidad para el desarrollo de sistemas robotizados más complejos.

La Escuela de Industriales como referente en el ámbito de la robótica



La Escuela de Industriales de la UPCT ha estado siempre a la vanguardia en el desarrollo tecnológico de nuestra región y al mismo tiempo sirviendo a su deber de formar a los grandes profesionales del campo de la ingeniería industrial que necesitan nuestras empresas, y de hecho bien podríamos denominarla la Escuela de Industriales de toda la Región de Murcia aunque desde Cartagena dado que en nuestra región el término ingeniería es intrínseco a esta milenaria ciudad portuaria.

En relación con la robótica, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) lidera la formación universitaria, investigación científica y desarrollo tecnológico en este ámbito como no podría ser de otro modo desde que comenzó a desarrollarse esta parcela de la ingeniería hace varias décadas y dado que los estudios que se imparten en este centro universitario son los únicos que abarcan el 100% de las temáticas necesarias para el diseño, optimización, programación, control, mantenimiento y aplicación de los sistemas robotizados requeridos para las más diversas aplicaciones, incluyendo brazos robotizados, robots autónomos, robots colaborativos, sistemas robotizados para las células de fabricación flexible, robots antropomorfos, etc.

Desarrollo de la prueba de robótica por parte de uno de los equipos participantes durante la edición 2019 de la FIRST LEGO League.

Desde mucho antes de que se pusiera de moda la robótica en nuestra sociedad, el personal docente e investigador (PDI) de la Escuela de Industriales de la UPCT lleva trabajando en el campo de la robótica y, además de las titulaciones académicas de docencia reglada del campo de la ingeniería industrial con especialización en electrónica, automatización y robótica que se imparten en este centro desde hace décadas, cabe destacar la intensa actividad investigadora en este ámbito y la organización de diversos cursos de especialización, másters de posgrado y subprogramas de doctorado sobre estas temáticas.

Por citar algunos ejemplos de la intensa actividad formativa en el ámbito de la robótica desde aquellos años, cabe mencionar un Curso de Robótica Industrial organizado en el año 1991 con una duración de 300 h en colaboración con el Instituto de Fomento y la Fundación Universidad-Empresa, un Máser Universitario en Diseño, Robótica y Automatización Industrial en el año 1995 con una duración de 650 h en colaboración con el Instituto Murciano de Tecnología, el Subprograma de Ingeniería Mecatrónica y el Subprograma de Visión Artificial e Ingeniería Biomédica que se han estado impartiendo desde el año 1996 dentro del Programa de Doctorado de Tecnologías Industriales, así como otros muchos estudios de estas características que se han seguido ofertando con posterioridad.

En cuanto a docencia reglada, las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial y el segundo ciclo de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial han servido durante años para formar a los estudiantes interesados en estas temáticas, y desde la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se imparte el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática como titulación con atribuciones profesionales que forma a los titulados especializados en robótica, electrónica y control de procesos.

Asimismo, en los últimos años se ha contado con el Máster Universitario en Sistemas Electrónicos e Instrumentación como titulación de posgrado relacionada con este campo, y especialmente desde hace dos años se ha comenzado a diseñar nuevas titulaciones que permitirán satisfacer la demanda en las tecnologías que constituyen el nuevo paradigma de la Industria 4.0, incluyendo el nuevo Máster Universitario en Industria 4.0, Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que consisten en tres titulaciones de la Escuela de Industriales en las cuales se incluyen asignaturas del ámbito de la industria 4.0, entre ellas la robótica autónoma y más concretamente el diseño, programación y aplicación de drones para distintas aplicaciones.

Entre las diversas iniciativas dirigidas al fomento de las STEAM y más concretamente de la robótica en nuestra sociedad, desde hace varios años desde la Escuela de Industriales se organiza la competición Carduino dirigida a alumnos de educación secundaria, formación profesional y titulaciones de ingeniería de toda la región, Escuelas de Verano, de Semana Santa y de Invierno y Campus Tecnológicos en los cuales se cuenta entre otros con talleres dedicados al diseño de robots en colaboración con Talliot, y otros numerosos cursos y talleres organizados por algunos miembros del profesorado para promover el aprendizaje de la electrónica, robótica, ingeniería biomédica, etc.

Próxima exposición sobre robótica en el MITI de la Escuela de Industriales

El Museo de la Ingeniería, Tecnología e Industria (MITI) de la Escuela de Industriales, cuyo Director-Conservador es el Dr. Joaquín Roca Dorda, está preparando para la próxima edición de la Noche de los Museos una exposición monográfica dedicada a la robótica, en la cual se expondrá el robot que fue utilizado en los cursos de posgrado de principios de los años 90 que han sido citados anteriormente a modo de ejemplo, que aún se conserva en las instalaciones de la Escuela de Industriales y que podrá ser contemplado por todos aquellos que estén interesados en visitar este museo, junto con una serie de maquetas que reproducen los primeros inventos del campo de la robótica en la historia de la humanidad, como son los famosos autómatas que fueron diseñados por el mismo Leonardo da Vinci.