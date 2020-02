La Palma sigue su lucha contra los robos y los edificios 'okupados'

Pese a que los vecinos de La Palma reconocen que hay mucha más presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local que en semanas anteriores esto no ha sido óbice para que sus problemas con los edificios 'okupados' y la ola de robos continúen.

En cuanto a los 'okupas', hace una semanas el ayuntamiento de Cartagena procedía a cerrar el acceso a las construcciones abandonadas del residencial Los Naranjos. En concreto, se realizaron tareas de tabicado en puertas y ventanas de las viviendas para evitar que volvieran a entrar.

También se decidió cerrar el cruce que permite la entrada en la calle salón donde se encuentran las viviendas. Para ello se construyó un muro y ayer estaba previsto que se colocara la puerta.

El tabicaje no se pudo hacer en todas las casas porque en algunas viven menores a los que no se puede dejar en la calle pero algunos residentes del pueblo han denunciado que en la calle Ébano se están ocupando nuevas viviendas.

Está previsto que el martes que viene, el teniente de alcalde Manuel Padín mantenga una reunión con los vecinos para tratar este y el otro gran motivo de preocupación de los palmesanos, los robos.

El presidente de la asociación de Vecinos de esta diputación cartagenera, José López, señalaba que no sabe cómo van a acabar con los robos «es un sin vivir. No sales a la calle tranquilo». López decía que la preocupación ha crecido con el paso de los días y que a los ladrones parece no importarles que haya más efectivos de Policía Local y Guardia Civil en el pueblo porque continúan con sus actividad incluso a plena luz del día.

López también ha explicado que en las últimas semanas se ven bandas de adolescentes de 12 o 14 años que realizan actos vandálicos por todo el pueblo y a los que es muy difícil pillar in fraganti o identificar.

La Palma no es la única localidad del municipio de Cartagena que está sufriendo robos de manera continuada. La Aljorra o Pozo Estrecho también los soportan y piden que se actúe con contundencia.

Hay que recordar que precisamente en Pozo Estrecho se convocó una concentración para protestar por la situación que viven y a la que acudieron vecinos de todas la diputaciones afectadas.

Además, hace unos días, la presidenta de la Junta Vecinal, Rosa Fernández, solicitó una reunión con carácter urgente al Delegado del Gobierno para tratar este asunto. Desde el ayuntamiento de Cartagena apoyan incondicionalmente las peticiones de los vecinos porque recuerdan que quien tiene las competencias en cuanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es la Delegación. Precisamente ahora, se han incorporado 8 nuevos efectivos de Guardia Civil a la zona de Cartagena pero el Consistorio cree que la cifra es muy baja para las necesidades que tiene el municipio.