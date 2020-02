Astus pide que no se infantilice a los pacientes adultos con discapacidad

El Campus de la Universidad Católica San Antonio en Cartagena ha acogido esta mañana una charla de profesionales y usuarios de la Asociación Tutelar de Personas con Discapacidad Astus y su Centro Especial de Empleo de Prolam, para que los estudiantes del Grado en Enfermería conozcan de primera mano las buenas y malas experiencias que han sufrido sus usuarios en el ámbito sanitario.

En este sentido, tanto los usuarios como Isabel Rodríguez, responsable de ocio y voluntariado de Astus, han pedido a los futuros enfermeros que tengan "sensibilidad al tratar a unas personas que tienen muchas capacidades pero tienen limitaciones, pues es importante que estas personas con discapacidad, cuando tengan que ser atendidos por un enfermero, sean los protagonistas de su consulta, le tengan en cuenta y lo involucren en todo el proceso de atención".

Rodríguez ha explicado que "hay en casos en los que si se da esa sensibilidad y casos en los que no" y subraya que sobre todo "no deberían infantilizar, que es en lo que solemos caer al pensar que son personas con discapacidad intelectual, pensamos que son como niños y no".

Problemas en el ocio en Cartagena

El trabajo en el ámbito de la discapacidad puede ser una de las posibles salidas laborales de estos futuros enfermeros porque, según explican desde Astus, "en todos los Centros de Día tiene que haber uno, especialmente cuando las personas están allí más de media jornada. Ellos son los encargados de la atención primaria, control de tensiones, de azúcar o la medicación. Podría ser una alternativa profesional para lo que sería aconsejable, además de la titulación, experiencia con personas con discapacidad, por ejemplo, a través de voluntariado" como el que ofrece la UCAM a sus alumnos.