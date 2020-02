La Policía de Cartagena recupera un bolso con 10.500 euros

La Policía Local de Cartagena ha recuperado un bolso con 10.500 horas apenas minutos después de que le fuese robado a una señora en una cafetería.

Los hechos ocurrieron sobre las seis y media de la mañana, en un establecimiento de la calle Juan de la Cosa, por detrás de la Asamblea, donde un chico aprovechó un descuido de la vecina para arrebatarle el bolso que portaba.

Avisada la Policía Local, agentes se movilizaron al lugar y, por la descripción dada por los testigos, buscaron por la zona y en breve localizaron al ladrón, un joven de 19 años de edad que fue arrestado.

La dueña del bolso es una señora mayor que, según explicó, tiene costumbre de llevar todo el dinero encima. Además del dinero, el bolso contenía un móvil y la documentación de la mujer.

Al sospechoso se le acusa de un delito de hurto. No se considera robo al no haber empleado violencia alguna ni intimidación. La señora no resultó herida en ningún momento.