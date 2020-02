Detenido en Cartagena tras estrellarse con su moto cuando iba borracho y con miles de euros encima

La Policía Local de Cartagena ha detenido a un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, que tuvo un accidente cuando conducía ebrio y viajaba con miles de euros encima en su moto, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar ayer, sábado, sobre las nueve de la mañana, en la avenida de Alfonso XIII de la población de Los Dolores, donde colisionaron una furgoneta y una moto. La Policía tuvo conocimiento del siniestro y se desplazó al lugar.

Se movilizó también una ambulancia del servicio de urgencia de Los Dolores, que atendió in situ al conductor de la moto, puesto que el de la furgoneta estaba ileso. No obstante, el hombre no precisó ser trasladado a un hospital, pues no presentaba lesiones de gravedad.

Los agentes detectaron que el conductor de la moto mostraba síntomas de ir bajo los efectos de alguna sustancia. Tras realizarle la pertinente prueba, esta arrojó un resultado positivo: el hombre había consumido bebidas alcohólicas. Además, se da la circunstancia de que conducía sin tener permiso para ello.

Asimismo, la Policía descubrió que el individuo llevaba encima varios miles de euros, cuya procedencia no pudo acreditar en ese momento. Así las cosas, el caso se puso en conocimiento de la Policía Nacional, Cuerpo competente para asumir la investigación.