La ordenanza de mascotas de Cartagena contará con la opinión de ciudadanos y protectoras

La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, aprobó ayer iniciar el expediente para la modificación integral de la Ordenanza sobre la Protección y Tenencia de Animales de Compañía en el Municipio de Cartagena.

Asimismo, se decidió llevar a cabo una consulta previa entre la ciudadanía, a través del portal web del Ayuntamiento de Cartagena, para que ciudadanos particulares y protectoras de animales, así como cuantas entidades lo consideren oportuno, puedan exponer sus objetivos sobre los problemas que se pretenden solucionar con esta ordenanza; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Castejón explicó que esta ordenanza «se tiene que elaborar teniendo muy en cuenta las demandas vecinales y de las protectoras de animales».

El Consistorio quiere redactarla contando con todos, razón por la cual abrirá el mencionado periodo de consulta. Desde el Gobierno local se espera que haya mucha participación y que Cartagena pueda contar con la mejor ordenanza posible en esta materia. El plazo de consulta será de quince días hábiles desde su publicación.

La normativa vigente, que tiene 17 años, ha sido tachada de «obsoleta» por varias asociaciones animalistas. En cuanto a la ordenanza, el concejal Manuel Padín ya adelantó el pasado mes de agosto que la normativa debía ahondar en algunos aspectos fundamentales, como el control de las colonias de gatos ferales para garantizar su higiene y bienestar.

Padín también comentaba entonces que se va a reforzar la atención a los animales que son víctimas de accidentes o enfermedades, tanto en su fase de recogida como en su posterior cuidado y hasta su posible adopción. Igualmente, el Consistorio de Cartagena prevé sancionar a quienes, «pese al cariño que le tienen a los animales, no los alimentan adecuadamente y no respetan las directrices de los colectivos dedicados a la protección animal», así como a aquellos dueños que no les dan el cuidado sanitario necesario, «solo su amor y cariño».

En los últimos años la concienciación respecto al maltrato animal ha crecido de forma exponencial en la sociedad cartagenera. Son muchos los colectivos que trabajan para encontrar un hogar a animales abandonados. También los hay, como la asociación Cuatro Gatos que trabajan con las colonias de felinos que viven en libertad en distintos puntos del municipio.