Unidas Podemos pide recuperar el solar de Las Siervas para uso público

Unidas Podemos IU Equo llevará al próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento finalice "de una vez por todas" el trámite de reversión de la parcela que fuera propiedad de Las Siervas de Jesús, en la calle Ángel Bruna. Desde la coalición han explicado que el trámite de reversión "es una obligación legal, ya que la mercantil propietaria del terreno, Cartagena Suites, ha incumplido largamente los plazos que figuraban en el convenio para realizar las obras del Hotel Cinco Estrellas que debía construirse allí".

Desde el grupo municipal informaron que ya desde la legislatura anterior se habían interesado por el caso del solar de las Siervas: "Las monjas en su momento concedieron la parcela (y el edificio del antiguo Convento derruido) con la condición de que esta se destinara a uso público. Pese a ello y contrariando su voluntad, en noviembre de 2004 el Gobierno Local de aquel entonces vendió el terreno por 1,8 millones de euros a Cartagena Suites para la construcción de un hotel de lujo".

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha seguido explicando que la cláusula 19 del convenio que se firmó con la empresa "no deja lugar a dudas" y recoge expresamente que "Si llegado el término del plazo de duración del contrato, incluidas sus prórrogas, la obra de construcción del hotel no hubiera sido terminada, se considerará resuelta la venta y la finca objeto de este contrato revertirá al patrimonio municipal, libre de cargas y gravámenes, con pérdida del precio abonado y sin derecho a indemnización".

La edil ha continuado: "Entre 2015 y 2019, y pasados ya más de 15 desde la firma del convenio, no iniciadas las obras e incumplidos los plazos, nos interesamos en el expediente, elevamos varias iniciativas a Pleno y el Gobierno respondió a nuestras peticiones iniciando los trámites, comprometiéndose públicamente a recuperar la parcela y a destinarla a uso público, tal como fuera voluntad de las monjas. Sabemos que la empresa presentó alegaciones y que estas fueron desestimadas, porque el incumplimiento de los plazos no dejaba lugar a dudas. La licencia ha caducado, los recursos han sido respondidos, ya se agotaron las instancias y no cabe seguir especulando con el suelo... ahora lo que toca es finalizar el proceso y recuperar para uso público ese terreno".

Marcos ha finalizado explicando que dicha parcela puede destinarse a varios usos, entre los que destacó la posibilidad de un centro multiusos, centro de salud, residencia, escuela infantil, parque o un centro cultural. En cualquier caso, concluyó, "se trata de que el Ayuntamiento blinde y garantice a través del Plan General que esa parcela no va a volver a venderse, que será destinada a uso público y en beneficio de la comunidad y que el uso que se le dé debe decidirse consultando a los vecinos y vecinas de la zona, para lo cual habrá que abrir un proceso participativo".