Buscan a dos hombres por apalear a un mendigo en una calle de Cartagena

La Policía Nacional busca a dos individuos que dieron una paliza a un mendigo que duerme en la calle en Cartagena. El indigente, de nombre Marco, es natural de Alemania, aunque lleva seis años sobreviviendo en la ciudad portuaria. El hombre, que chapurrea el castellano, atiende a LA OPINIÓN en la zona donde suele ponerse a pedir una ayuda: la Urbanización Mediterráneo.

Los hechos que la Policía investiga tuvieron lugar el pasado miércoles, sobre las diez menos veinte de la noche, en la calle Picos de Urbón. Al desplazarse al lugar, avisados, los agentes requirieron la presencia de sanitarios en el lugar, para atender al hombre. A la zona se movilizó rápidamente una unidad móvil de emergencia (UME), cuyos sanitarios atendieron a Marco in situ. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. No obstante, se le recomendó que acudiese a un centro de salud. El hombre se quedaba de que le dolía especialmente el costado, donde le golpearon con los palos.

Marco tiene el parte médico que corrobora lo que le pasó. Según su testimonio, «dos personas» a las que no conocía de nada le abordaron en la zona donde suele pernoctar, junto a una farmacia abandonada, y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearle con palos. «Vino la Policía y la ambulancia», relata el hombre, que, al ser preguntado por el motivo de esta agresión, solo puede manifestar que no lo sabe.

«Muchos días duermo aquí», explica Marco, que, respecto a si tiene miedo de seguir durmiendo en la calle, destaca: «No tengo ninguna habitación». Así las cosas, seguirá al raso, junto al perro que le acompaña.

La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y trata ahora de localizar a los agresores y de saber qué les llevó a hacer algo similar. Los investigadores no descartan que se trate de un caso de aporofobia (rechazo a los pobres) y detallan que el asunto podría enmarcarse en los delitos de odio.

Como es habitual, se procederá al visionado de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de ver si alguna grabación ha captado el momento del ataque y a los responsables. Asimismo, se busca a posibles testigos de la agresión que arrojen luz sobre lo sucedido.