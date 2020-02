Unidas Podemos exige sancionar a la empresa de Parque y Jardines

Unidas Podemos IU Equo pedirá en el próximo Pleno que se tramite un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de parques y jardines por el "manifiesto y reiterado incumplimiento del contrato, hecho que se considera probado a la vista del estado vergonzoso que presentan innumerables parques y jardines del municipio" y cuyo testimonio gráfico adjuntaron en una rueda de prensa celebrada en el propio Ayuntamiento.

Asimismo, y además de solicitar que se depuren "las responsabilidades técnicas y políticas que correspondan, en especial las gestiones realizadas por el Concejal de Gobierno responsable del servicio", han aportado documentación y denuncias que, a su juicio, "prueban numerosos incumplimientos, malas prácticas e irregularidades, que deben ser valoradas de inmediato pues varias de ellos son sumamente graves y constituyen causa suficiente para la rescisión del contrato, de acuerdo con el apartado 12 del Pliego de Condiciones Técnicas".

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado: "Pagamos el año pasado más de 6 millones de euros a esta UTE y a cambio tenemos todos los parques y jardines de Cartagena en un estado lamentable. No paran de llegarnos denuncias vecinales, y cada barrio y pueblo que visitamos la queja se repite una y otra vez. Esto es absolutamente intolerable, viene sucediendo desde el año pasado y el Gobierno, con un par de anuncios y titulares en los medios, pretende hacernos creer que todo se encuentra en un estado maravilloso."

La edil ha explicado que su grupo municipal lleva años denunciando y proponiendo soluciones para la mejora del servicio: "Propusimos recuperar el servicio cuando terminó el contrato con la empresa anterior, aumento de los inspectores, refuerzo de las brigadas municipales, incremento de los controles, Comisiones de Investigación, apertura de expedientes sancionadores, mejoras puntuales y hasta hemos pedido por Registro una reunión con el Concejal responsable. No hubo respuesta: tanto el anterior Gobierno como este, ambos presididos por la misma persona y con el mismo concejal a cargo, han decidido hacer caso omiso a todo y han desechado cada una de nuestras propuestas de mejora. En todo momento, antes con FCC y ahora con Actúa-Acciona, el Gobierno se puso del lado de la empresa, le ha cubierto las espaldas cada vez que ha tenido que hacerlo, ha tapado todos sus incumplimientos y nunca le ha exigido de verdad que preste con excelencia el servicio por el que se le paga una fortuna".

Desde la coalición han aportado un extenso dossier con infinidad de fotos de distintas partes del municipio, una relación de imágenes tan extensa y elocuente, afirman, que por sí mismas prueban el incumplimiento flagrante del contrato. Asimismo, añaden, han documentado una serie de graves irregularidades e incumplimientos sistemáticos del pliego de condiciones, entre los que destacan:

· Falta de personal, que pasa de los 119 que marca el pliego, a los 96 reconocidos por el propio Concejal, a los cerca de 70 que hay en realidad.

· Bajas y vacaciones que no se cubren, bolsas de horas que no se implementan, subcontrataciones absolutamente precarias.

· Vehículos que figuran en el pliego que no se aportan, en particular 6 furgones cerrados de 6 plazas y un camión cisterna de 10.000 litros, este último esencial para el riego auxiliar y de arbolado.

· Ejemplares que no se plantan pese a prometer que serían 16.000 unidades diarias.

· Podas de saneamiento y seguridad que no se hacen.

· Tratamiento contra el picudo que no se aplica.

· Ejemplares que no se reponen, tocones que no se quitan y talas injustificadas.

· Riegos que no se realizan y por cuya causa mueren ejemplares, cuya reposición no corre por cuenta de la empresa debido a que el Ayuntamiento no controla.

· Plantación de especies inadecuadas a nuestro clima y con excesiva demanda de agua.

· Restos de poda, residuos, ejemplares muertos y recortes que se están dejando en lugares inapropiados (como es el caso de algunas parcelas municipales).

· Apertura, mantenimiento y cierre de los parques que no se realiza, cuya obligación es de la empresa

· Abandono de ejemplares históricos, que sobreviven gracias al cuidado de los vecinos, como es el caso la palmera de trece brazos de plaza García Vaso de La Palma.

Marcos ha finalizado indicando que: "No hay ni una multa, ni un mísero informe que recoja incumplimientos, ni siquiera un Plan del Ayuntamiento que indique a la empresa sus obligaciones y sobre el que hay que hacer seguimiento constante. Este descontrol es vergonzoso. El pueblo de Cartagena sí que está cumpliendo a rajatabla con la parte que le toca, ya que pagamos religiosamente una millonada año tras año. Lo que no puede ser es que a las grandes empresas no se les exija lo mínimo, y es que presten con excelencia el servicio por el que están cobrando. Si seguimos así los vecinos y vecinas confirmarán que todo es una gran estafa, y que los impuestos que pagan sirven únicamente para engordar unas pocas carteras".