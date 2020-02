Parques y Jardines planta cerca de 200 árboles en distintas calles del municipio

El Servicio de Parques y Jardines sigue avanzando en la retirada de tocones y reposición de arbolado en las principales calles del municipio. En concreto, a principios del mes de marzo se habrán plantado cerca de 200 nuevos árboles en el centro de la ciudad, Santa Lucía, Los Barreros, Los Dolores, Barriada San Ginés, El Ensanche o Ciudad Jardín.

En este sentido, el concejal de área, Juan Pedro Torralba, explicó que "la reposición del arbolado en el municipio de Cartagena es una preocupación personal que se ha prolongado durante demasiado tiempo. Por primera vez en muchos años se está produciendo un cambio que se puede ver en nuestras calles, ya que desde el otoño de 2018 se están llevando a cabo el destoconado y la reposición de árboles en las principales vías de nuestro municipio".

En concreto, afirmó que no se trata de campañas puntuales de plantación, sino que "es una actividad más dentro del servicio de conservación de jardines y arbolado viario, en función de la disponibilidad de medios y como parte de las obligaciones del mantenimiento contratado. No tenemos intención de dejar de reponer los árboles dañados, pero tampoco podemos permitirnos hacer grandes plantaciones que luego no se pueden atender correctamente", ha señalado.

De este modo, se busca la homogeneidad en la alineación y reponer con arbolado mediterráneo o adaptado a las condiciones ambientales del municipio de Cartagena. Así, en algunos lugares se están sustituyendo por arbustos en forma de copa que sustituyen a ficus que fueron plantados no hace muchos años en alcorques pequeños en el límite de las aceras y rodeados de instalaciones, que suponen obstáculos para el tráfico y estaban condenados por no disponer de espacio de crecimiento.

La falta de espacio ha sido uno de los condicionantes que han acabado con numerosos árboles en las calles de Cartagena pero no el único, ya que se le suman golpes por accidentes de tráfico, decrepitud por el paso del tiempo, las inclemencias atmosféricas, afecciones, plagas y vandalismo. "Los ciudadanos deben cuidar de los árboles también y, por supuesto, denunciar actuaciones incívicas. Es importante que nuestros jardineros rieguen, pero también lo que los vecinos no tronchen sus ramas o que los bares no vacíen las botellas en el alcorque", ha concluido Juan Pedro Torralba.