Unidas Podemos denuncia el mal estado de la barriada Cuatro Santos

La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos - IU - Equo , Pilar Marcos, ha denunciado deficiencias en la barriada Cuatro Santos.

Según Marcos "los vecinos y vecinas no pueden más. No pueden más con la plaga de ratas que les obliga a tener cerradas puertas y ventanas por el miedo que alguna entre en sus casas, no pueden más con los malos olores, con los moquitos, con las pulgas..."

Tras la visita, desde la coalición dan la razón y entienden la indignación que los vecinos y vecinas han dejado patente durante el recorrido. "el abandono y la dejadez de este Gobierno son inadmisibles y no solo en cuanto a la limpieza", -continúa Marcos- "hay mucho peligro por la falta de visibilidad que genera la altura de los setos en la curva a la entrada de la calle Burgos desde Camino Barrio Peral, que impide que los niños que cruzan a diario el parque para ir al colegio vean cuando viene un coche y viceversa; no existe señalización vertical que controle la velocidad y además el paso de cebra se encuentra mal situado. El paseo del parque, al igual que las aceras, presentan barreras que impiden el acceso de personas mayores y pacientes del Santo y Real Hospital de Caridad, Los Pinos, con bordillos sin rebajes o con baldosas levantadas que han provocado caídas a personas mayores de la zona. Árboles sin podar y alcorques destrozados... y suma y sigue...", ha continuado describiendo Marcos.