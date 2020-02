MC anuncia la presentación de enmiendas a los presupuestos regionales

Esta mañana, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha realizado una valoración detallada del proyecto de presupuestos regionales de 2020 que el Ejecutivo regional enviará a la Asamblea para su aprobación definitiva en un debate que tendrá lugar durante el próximo mes de marzo.

López ha estado acompañado por el graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cartagena, Pablo Pérez, quien ha desgranado de manera técnica las principales líneas del documento. Pérez, máster en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas, posee una amplia experiencia en el análisis empírico y territorializado de presupuestos institucionales.

López ha comenzando precisando que lo que hoy se analiza "son los mismos presupuestos ficticios e insuficientes para Cartagena y su Comarca que cada año nos venden como la panacea". Acto seguido, se ha guiado por el criterio técnico para confirmar que se trata de "unos presupuestos falaces porque, de antemano, se sabe que no podrán cumplir por falta de ingresos, a lo que hay que unir su incapacidad de gestión".

En contraposición a esta circunstancia, repetida en el tiempo, MC Cartagena presentará sus propuestas por registro, para que puedan ser asumidas como enmiendas, a las cinco fuerzas políticas con representación en la Asamblea Regional para que éstos corrijan los olvidos sistemáticos que dedican a Cartagena y su Comarca.

Posteriormente, el portavoz de MC Cartagena ha desgranado por bloques el proyecto de presupuestos regionales, no sin antes recordar que "las políticas que hoy denunciamos son las causantes de haber duplicado en solo seis años la deuda regional, que ya ha pasado la barrera de los diez mil millones".

En educación, el dirigente cartagenerista ha subrayado que el presupuesto total baja, aunque el dato más preocupante es que, entre 2016 y 2019, "solo ejecutaron un millón de euros cuando anunciaron más de doce".

Como casos concretos, quedan en el olvido el colegio de La Aljorra, el Centro Integrado de Formación Profesional 'Hespérides', o la finalización de la ampliación en La Palma del colegio Santa Florentina. Por su parte, la instalación de climatización quedará en Murcia (600.000 euros), mientras que "del amianto seguimos esperando a conocer la realidad, porque en el presupuesto no se pude delimitar".

Por lo que respecta a la inversión en carreteras, se mantiene en términos generales lo presupuestado el año anterior pero subyace la misma problemática, la falta de ejecución.

Además, "ha desaparecido del presupuesto una obra adjudicada, la reforma del puente de Torreciega, y se mantiene (porque no se han hecho) la rotonda de Viña del Mar".

Ha continuado su argumentación detallando el listado de obras no contempladas. Así, otro año más quedan pendientes el carril bici que une Cartagena y La Unión; los accesos a la zona oeste; actuaciones para incrementar la seguridad en la F-36, F-35, E-21 y F-15; la carretera de circunvalación de La Aljorra a Sabic, o la mejora del firme en la E-16, de La Aljorra a Cuesta Blanca. Tras enumerarlas, López ha lamentado el carácter revanchista de estos 'olvidos', reivindicaciones conjuntas de vecinos y MC Cartagena.

En relación a la previsión de inversión para patrimonio, el dirigente cartagenerista ha subrayado que a pesar de que "somos la gran 'apuesta' de la Región, con Cartagena Patrimonio de la Humanidad, no han destinado un solo euro a este proyecto". Una inversión que se puede definir como de 'escaparatismo' pues la mayor parte de las partidas irán destinadas "a pagar el préstamo del Teatro Romano, hacer el proyecto del Cine Central (no gastado el año pasado) y arreglar una parte de la Casa del Niño (el colegio, por lo que la partida tendría que venir desde Educación y no desde Patrimonio)".

López ha puesto de relieve la ausencia de inversiones para "el Anfiteatro; la Catedral de Cartagena; el MURAM, del que solicitamos la aplicación de lo comprometido el pasado año para, entre otras, exponer colecciones de Marifi Plazas, que estamos muy cerca de perder; Cueva Victoria; la plaza del Lago; los yacimientos de Puerto de Culturas no merecen un euro...", añadiendo que "los molinos de viento no tienen más que una asignación para todos de 250.000 euros, y teniendo en cuenta que con eso se puede recuperar un sólo molino, la sensación es que no llegará nada a Cartagena por eso concepto".

El portavoz cartagenerista ha ironizado sobre que la nueva Zona de Actividades Logísticas "sea una prioridad absoluta de la CARM, por eso destina el mismo dinero que a la de Murcia, 350 mil euros". El edil ha recordado que "en los últimos cinco años han presupuestado para la ZAL dos millones y tan sólo han ejecutado 83 mil euros". La falta de voluntad política se refleja en que hayan creado una sociedad mixta "que les sirva de excusa para no cumplir, potencian Corvera y no desdoblan las mercancías por Los Camachos".

En cuanto a la sanidad, ha denunciado que "se abandona la atención primaria a cambio de anunciar Hemodinámica", evidenciando que "no hay plan de mejora para consultorios, tampoco para el verano".

Ha continuado explicando que "no hay partida singularizada para Hemodinámica, creemos que lo harán para taparnos la boca. Será un éxito de todos lo que nos hemos enfrentado a ellos, pero seguiremos necesitando un Rosell al 100%, listas de espera asumibles, y que el centro de Barrio Peral o el de Playa Honda arranquen, a la vez que se termina San Antón", mientras que "sobre contaminación tampoco nos toca nada a priori, pueden decir que serán 6 millones y nosotros que no será nada ya que no dicen donde los van a gastar."

Respecto al transporte ha llamado la atención sobre la diferente inversión respecto a la ciudad de Murcia, "casi 6 millones contra 300.000 euros", algo que "ya lo saben los barrios y diputaciones de Cartagena, el 70% de nuestra población es despreciada un año más por el Gobierno regional. Para sus pedanías lo que haga falta, que se sientan muy murcianos; para nuestras diputaciones nada, también para que se sientan poco cartageneros".

Además, ha reseñado que en el Plan de Seguridad Vial del 2020 aparezcan las mismas actuaciones que en los años 2000/2005 y 2013/2014.

Sobre el Mar Menor, ha señalado que existen 56 millones consignados pero que es la misma cantidad que la ITI del Mar Menor y la EDUSI de La Manga "y ya sabemos que van regular, todo de años anteriores", mientras que sobre los daños provocados por la DANA en la Comarca ha criticado que "aunque dicen que les bloquean 320 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, ellos sólo han incluido 15 en el presupuesto regional".

En resumen, ha expresado su confianza en cambiar los presupuestos regionales "antes de su aprobación", ya que "se ha avanzado mucho desde 2015, ahora estamos en la agenda y en los titulares", asegurando también que "nosotros queremos trabajo y resultados para los cartageneros y ésa es la nueva vuelta de tuerca que tenemos que dar entre todos".