Manuel Torres: "Al final, en todas las crisis se abren oportunidades"

Política. El próximo 8 de febrero el PSOE de Cartagena contará con un nuevo secretario general. Su misión no será fácil. Lo primero será unir un partido muy tocado después de la abrupta salida de Ana Belén Castejón por pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos para formar gobierno. Lo segundo, intentar ser opción de gobierno sin tener representación en el Ayuntamiento, algo que dificulta mucho hacer llegar sus propuestas e ideas a la sociedad. Dos hombres, Ángel Rafael Martínez Lorente y Manuel Torres García, creen que pueden ser la persona adecuada para hacerlo.

­Encabeza la que considera una candidatura colectiva que tiene como objetivo desarrollar en Cartagena un proyecto socialista y progresista aunque no estén representados en el Ayuntamiento.

Manuel Torres García (Cartagena, 1985) ha vivido la política desde que era un niño porque su padre, Manuel Torres Paisal, ha sido durante muchos años secretario general de la agrupación Sur del PSOE en Cartagena y concejal en el Ayuntamiento. Entró en el partido con 18 años y, al tiempo que cursaba estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o dirigía su negocio de hostelería, ha desarrollado muchas funciones dentro del mismo. Ahora quiere asumir la más importante, ser secretario General del PSOE en Cartagena.

P ¿Qué le anima a presentarse a la Secretaria General del Partido?

R La verdad es que he estado bastante tiempo dándole vueltas con varias personas. No es una ambición mía personal sino un ambición colectiva donde confluyen muchas personas. La gente me ha animado durante esta etapa a que diera el paso de encabezar este proyecto. Lo bueno de esta candidatura es la participación desde la unidad.

P ¿Ha estado involucrado en el PSOE antes de tomar esta decisión?

R He estado en la ejecutiva regional 9 años. Durante la ultima etapa de Pedro Saura y también con González Tovar. Siempre he estado en el comité regional y en distintas ejecutivas locales. He sido secretario general de mi agrupación (Cartagena sur) y actualmente soy miembro del Comité Federal.

P ¿Es consciente de que el PSOE no tiene ahora mismo representación en el Ayuntamiento de Cartagena?

R Yo soy optimista. Al final, en todas las crisis se abren oportunidades. Está claro que no tener representación es un gran problema pero el partido va a empezar a recomponerse y a reorganizarse.

P ¿Como se encuentra su partido ahora mismo?

R La unidad es clave en estos procesos. Las primarias no se inventaron para destruir a los partidos sino para unirlos más. Hay división de ideas pero no división de personas. Esa esta está ya superada. Vamos a contar con todo los militantes.

P ¿Se plantea presentarse a la Alcaldía?

R Para eso queda mucho tiempo. Habrá primarias y cualquier militante se podrá presentar.

P ¿Se considera 'sanchista'?

R Yo me considero del PSOE. No es cuestión de ser 'sanchista' o no. Yo apoyé a Susana Díaz y a María González, pero ante todo, yo me defino como socialista.

P ¿Como ve la situación política en Cartagena?

R Como cualquier gran ciudad. Tiene sus problemas pero espero que se vayan solucionando poco a poco y en eso el PSOE tiene que ser pieza fundamental, independientemente de que no estemos en las instituciones. Vamos a trabajar para que en Cartagena haya un proyecto progresista y socialista.