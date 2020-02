Golpea a su exnovia en un parking de Cartagena y llega a arrancarle mechones de pelo

El suceso tenía lugar en el aparcamiento de un supermercado de Cartagena, poco después de las seis de la tarde de hoy, sábado, en la zona de Juan Carlos I. Un hombre de unos 40 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido arrestado por, presuntamente, golpear a la que había sido su pareja, indican fuentes cercanas al caso.

Se da la circunstancia de que este sujeto contaba ya con una orden de alejamiento dictada por un juez: no podía acercarse a esta mujer, pese a lo cual lo hizo. Según apuntaron las mismas fuentes, durante la agresión el hombre llegó a arrancarle mechones enteros de pelo a la mujer. Testigos que presenciaron el ataque dieron la voz de alarma.

Agentes de la Policía Local y Nacional se movilizaron rápidamente al lugar. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó escapar corriendo, pero finalmente fue alcanzado. De ahí, trasladado a dependencias de la Policía, desde donde será puesto a disposición judicial. El individuo está investigado por un delito de violencia de género y otro de quebrantamiento de condena, al saltarse la orden de alejamiento. Ahora ha de ser el Juzgado el que decide si lo mete en prisión preventiva.

En cuanto a la víctima, una mujer de 35 años, no precisó ser trasladada a un centro médico y afortunadamente no presenta lesiones de gravedad, por lo que la Policía no llegó a solicitar ambulancia.