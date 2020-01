El equipo de Gobierno evita la reprobación conjunta de los grupos de la oposición

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Cartagena no pudieron reprobar, tal y como habían acordado de forma conjunta, al equipo de Gobierno por celebrar dos plenos municipales con apenas dos días de diferencia, algo que, según ellos, vaciaba de contenido el de ayer.

El motivo fue que, según la normativa, la petición la hicieron fuera de plazo y por eso no se incluyó en el orden del día. Al hacerlo por la vía de urgencia, eran los concejales del equipo de gobierno los que debían votar si se admitía o no, y votaron que no. El portavoz adjunto de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez, dijo que «el hecho de vetar el debate y censurar a la oposición evidencia la urgencia de reprobarlos».



La portavoz de Unidas Podemos -IU- Equo, Pilar Marcos, dijo que «es una falta de respeto por parte del gobierno municipal a la oposición. Decimos no a la prepotencia». Por parte de VOX, Gonzalo Abad, señaló que «los acuerdos verbales de la junta de gobierno se interpretan como ellos quieren». El equipo de gobierno señaló que no es la primera vez que se celebran dos plenos en un mes.