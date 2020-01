Unidas Podemos acusa al consistorio "de vender humo con el protocolo anticontaminanción"

Desde el grupo municipal de Unidad Podemos critican que el Ayuntamiento "venda humo" al anunciar medidas como el control del tráfico y la gratuidad de los autobuses, "cuando la realidad es que no se ha cumplido ni una cosa ni la otra". La coalición critica que la activación del protocolo marco llega un día después del pico de polución registrado, que su activación es "voluntaria" y no obligatoria (pues no hay un protocolo propio como en Murcia), que "no se informa en lo más mínimo a la población, que las medidas que se ponen en marcha no se hacen efectivas, como es el caso de la regulación del tráfico, y que ni siquiera se coordina con la Comunidad Autónoma, ya que las líneas interurbanas no son gratuitas, cuando algunas de ellas son indispensables".

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado: "Hemos recibido denuncias de ciudadanos que han intentado colaborar y seguir las instrucciones del propio Ayuntamiento y desplazarse en autobús y han tenido que pagar su billete. Está claro que antes de anunciar la gratuidad de los autobuses el Ayuntamiento no se ha coordinado con la Comunidad Autónoma en lo más mínimo, pues hay líneas interurbanas (como la 10, que pasa por La Unión, Vista Alegre y Alumbres) que no son gratuitas, cuando son de las que más hacen falta, pues afectan a zonas particularmente sensibles a la contaminación ambiental".

En segundo lugar, desde la coalición denuncian un nuevo episodio de contaminación en La Aljorra el pasado 20 de enero (formalizado por Ecologistas en Acción): "Como pasa en estos casos, nos enteramos a toro pasado de lo que sucede, y porque lo denuncian los vecinos y los colectivos. Resulta preocupante lo de las emisiones industriales, pero más preocupante es que no se investiguen las denuncias ni se tomen medidas para mitigar las emisiones", continuó la edil.

Por último, desde la coalición aseguran que "Un Gobierno preocupado por la salud de la gente ya estaría trabajando en el ordenamiento del suelo industrial, para que la actividad económica no afecte a la salud de los vecinos; se habría sentado hace tiempo con la CARM y con los agentes implicados para el desarrollo de un plan para controlar y mitigar las emisiones industriales; habría solicitado la ampliación y mejora de la más que obsoleta red de estaciones medidoras, al tiempo que habría recuperado la propia red municipal. Un Gobierno sensible y consciente del problema informaría siempre a la población a través de una página web propia y destinaría el presupuesto adecuado para mejorar el aire que respiramos en Cartagena".