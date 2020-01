MC califica de vacía la propuesta de Cartagena Patrimonio de la Humanidad

El grupo municipal de M C en Fitur

El grupo municipal de M C en Fitur L. O-

El Grupo municipal MC Cartagena, con su portavoz José López, y los ediles Jesús Giménez y Arantxa Pérez, han asistido a la Feria Internacional de Fitur de Madrid para conocer y valorar la propuesta municipal y regional para Cartagena y su Comarca.

La presencia de MC se enmarca en el programa de actividades del Grupo municipal 'Impulsa Cartagena', centrado en el mes de enero en el sector turístico.

"La presencia de Cartagena se reduce a la presentación ayer de la propuesta vacía de cómo 'Patrimonio de la Humanidad' mientras que hoy no hubo ni rastro de nuestro municipio en FITUR 2020", según denuncia la formación cartagenerista en una nota de prensa.

A modo de balance, el portavoz municipal, José López, ha señalado que "hemos comprobado que no tienen ningún proyecto para atraer turismo a Cartagena y su Comarca". En esta línea ha evidenciado que "las palabras de Castejón y López Miras sobre el 'Patrimonio de la Humanidad' fueron recibidas con frialdad incluso por los suyos, que reconocieron que no hay trabajo alguno detrás de esta propuesta", añade la nota.

López ha puesto de manifiesto que "aún no han entendido que la Unesco reconoce aquello que se cuida. El reconocimiento como patrimonio mundial es una consecuencia del cuidado, no del expolio, y del trabajo, no de la improvisación".