Angel Rafael Martínez consigue los avales para optar a las Primarias del PSOE

Ángel Rafael Martínez ha conseguido los apoyos necesarios para presentarse a la Primarias del PSOE en Cartagena.

Según ha explicado, su intención es "unir a todos los miembros del partido, sin excepción, en torno a un proyecto común. Nuestro partido tiene un funcionamiento profundamente democrático, fijado así por sus estatutos, y las decisiones futuras tendrán que ser tomadas siguiendo ese principio, buscando siempre también el consenso. Esto implica que la dirección del partido, la ejecutiva, esté formada por personas que cumplan dos requisitos: valía y representatividad. Es por ello que no voy a proponer cargos a nadie en dicha ejecutiva antes de ser elegido secretario general, pues querré contar también para ella con personas que actualmente apoyan la candidatura de mi compañero Manuel Torres, incluido el propio Manuel. Sí que adelanto que propondré a los 6 secretarios generales de las 6 agrupaciones en que se divide el partido en Cartagena que formen parte de esa ejecutiva. No me va el "o estás conmigo o estás contra mí", sino el "si estás con el PSOE, cuento contigo". Su segundo objetivo es: "Hacer que la sociedad cartagenera vuelva a confiar mayoritariamente en el PSOE. Es preciso mejorar en todo lo que podamos la opinión que nuestros conciudadanos tengan del PSOE, no solo a nivel nacional sino, y especialmente, a nivel local. Para ello, tenemos que dar una imagen de unidad, seriedad, competencia y capacidad. Ser imaginativos en el mensaje,innovadores en las propuestas, expertos en aquello de lo que hablemos. La representatividad que he dicho que habrá de tener nuestra ejecutiva habrá de contribuir a la imagen de unidad que hemos de dar. Su valía, a todo lo demás. Es por todo ello que quiero hacer una campaña en positivo, proponiendo ideas y nunca atacando a ningún otro compañero. Quiero hacer una campaña que muestre a la sociedad que los socialistas sabemos dar ejemplo de funcionamiento democrático desde el respeto a las opiniones de los demás. Quiero hacer una campaña en la que gane uno u otro candidato, quien finalmente gane sea el PSOE"