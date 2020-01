A la cárcel por secuestrar, pegar y violar a su exnovia en Cartagena

Prisión preventiva. Es el destino que decidía el sábado el Juzgado de Cartagena al que fue llevado el individuo detenido por raptar, golpear y violar a su exnovia en Llano del Beal, tal y como informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TS) de Murcia.

Se da la circunstancia de que el sujeto cuenta con antecedentes. Así, y dada la gravedad de los delitos por los que está investigado, el juez determinó su ingresó en el penal de Sangonera.

No es la primera vez que se produce un incidente violento en el seno de la pareja. Y es que este presunto violador llegó a denunciar recientemente a su entonces todavía compañera sentimental por, supuestamente, atacarle y amenazarle a él. La joven, no obstante, estaba en libertad. Fuentes cercanas apuntaron que el individuo tendría problemas con las drogas. Esta circunstancia podría acabar jugando a su favor: en el banquillo, puede suponer un atenuante a la hora de dictar sentencia, explican fuentes judiciales. De hecho, hay jurisprudencia al respecto. De momento, el sujeto está en la cárcel, a la espera de juicio, y ahí seguirá si no se resuelve antes su puesta en libertad provisional.

La víctima, de 23 años de edad se desplazaba por su propio pie a Urgencias del Santa Lucía de Cartagena y relataba haber sido víctima de una brutal agresión por parte de su expareja. Tal y como explicó la víctima, el que había sido su novio la había retenido durante días en una vivienda, la había golpeado y la había violado.

El hospital puso en marcha el protocolo existente para estos casos, que pasa por avisar al Juzgado. La joven fue atendida de sus lesiones, que afortunadamente no eran de gravedad para requerir un ingreso, por lo que a las pocas horas fue dada de alta del hospital, informan desde este centro.

Al tratarse de la expareja de la víctima, el asunto se trata como un caso de Violencia de Género, y fue el juzgado especializado en esta materia el que se haga cargo. En la ciudad portuaria hay actualmente un juzgado especializado en violencia contra la mujer.