Caen las compras navideñas en las pequeñas tiendas del centro de Cartagena

"Aunque en estas fechas siempre se vende más, es evidente que cada vez viene menos gente", expone una propietaria.

A menos de veinticuatro horas para que sus majestades lleguen de Oriente, los cartageneros ultiman sus compras en el casco histórico de la ciudad. Una práctica que, tal y como exponen los pequeños comercios del centro de la ciudad portuaria, se traslada «cada vez más a las grandes superficies y centros comerciales».

Según exponen propietarios y empleados de las diferentes tiendas locales, la presente Navidad está siendo «tranquila», algo que valoran negativamente. Mª Carmen Bellas, empleada de la tienda Olea, afirma que no han «notado grandes cambios con respecto al año anterior», y que, aunque «viene gente, las cifras no son para tirar cohetes». Una opinión que coincide con la del gerente de Carthago Nova Souvenir, Enrique Fernández, quien directamente afirma haber experimentado un descenso en las ventas y que estas navidades «están siendo peores que las del año pasado». Del mismo modo, la propietaria de De Oliveira, María Valeriano, explica que, «aunque en estas fechas siempre aumenten las ventas, es evidente que cada vez viene menos gente al centro». Algo que en Casaú achacan además de a los centros comerciales, a «las compras online», tal y como explica su propietaria, Blanca Casaú. Aún así, el centro de la ciudad se llena en estas fechas de potenciales clientes. Pero, según explica Amanda Cruz, «este año se ve mayor afluencia de gente pero no se nota en la caja», puntualizando que son muchos los que «vienen por dar un paseo pero sin idea de comprar».



Clientes de última hora

Aún así, los comercios coinciden en que hasta esta noche esperan recibir más clientes puesto que del 2 al 5 de enero son los «días fuertes» de la campaña. Algunos, como Francisco Martínez y su esposa Pepi Herrera terminaban ayer por la mañana sus compras mientras «aprovechaban» para dar un paseo. Al igual que Estela Pérez junto a su madre Carmen Pagán, que esperaban terminar pronto las compras y aseguraban tener «casi todos los regalos listos». Sin embargo, otros como Jose Manuel Hueso, cargado con ocho bolsas, confesaba que «aún le quedaban dos o tres regalos más» por adquirir.