Castejón y los sindicatos acuerdan prorrogar dos meses más las horas RED

Tras varios intentos infructuosos por parte del Gobierno municipal para que los sindicatos aceptasen la supresión del acuerdo de Régimen de Especial Dedicación (RED) y la puesta en marcha de una bolsa de horas extraordinarias, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, decidió convocar ayer a las siete y media de la tarde una reunión urgente con los representantes de SIME, CCOO, UGT y CSIF -los cuatro con representación en la Mesa General de Negociación- para alcanzar un pacto temporal, denominado por el Ayuntamiento 'Condiciones provisionales de la prestación de servicios extraordinarios', cuyo plazo de ejecución finalizará el 29 de febrero, es decir, mientras se llevan a cabo las negociaciones para un nuevo acuerdo que se mantenga en el tiempo.

Las condiciones pactadas para los próximos dos meses -que afectan a unos 300 empleados públicos- son muy similares a las incluidas en el RED suscrito en 2017 y eliminado el 1 de enero de 2020. Según fuentes consultadas por LA OPINIÓN, para Policía Local y brigadas el número de horas extraordinarias será de 120, y para los bomberos de 360. Mientras CCOO y SIME dieron su visto bueno a ese pacto temporal, UGT y CSIF se abstuvieron porque en Policía Local se reduce la tabla de servicios mínimos.



Atranque en el ACT

Si en lo que respecta a las horas RED se ha llegado a un pacto temporal, las negociaciones tras la supresión del Acuerdo de las Condiciones de Trabajo (ACT) que afecta a los 1.500 empleados públicos del Ayuntamiento aún tendrán que esperar. Los sindicatos han decidido hacer frente a lo que consideran una «ofensiva» por parte del Gobierno.

En la mañana de ayer, el director de Personal, José Serrano, planteó a los representantes de los trabajadores la supresión del plus económico por las jornadas diferenciadas, la carrera administrativa, la jornada reducida para mayores de 60 años una ayuda para padres y madres con hijos con discapacidad, entre otros. Todas estas medidas, contempladas en el ACT, no fueron bien recibidas por los representantes sindicales, que decidieron no aceptar la propuesta pues no incluye un marco regulador que garantice los derechos laborales. La alcaldesa propuso celebrar el 7 de enero en el edificio administrativo de San Miguel una reunión que acerque posturas. Los sindicatos convocarán un rato antes de ese encuentro una reunión informativa.