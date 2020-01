Los sindicatos llevarán la supresión del acuerdo de trabajo ante la Justicia

Los sindicatos con representación en Mesa General de Negociación han decidido presentar una denuncia ante los juzgados contra el Ayuntamiento de Cartagena por «vulneración de los derechos fundamentales» de los 1.500 empleados públicos con los que cuenta la Administración local, después de que esta suspendiera el acuerdo de condiciones de trabajo suscrito poco antes de las pasadas elecciones municipales. UGT, SIME, CCOO y CSIF han decidido constituirse en comité de crisis dos días después de celebrar una asamblea masiva en el Parque de Seguridad para proponer a policías locales y bomberos no hacer «ni una hora de más» por la supresión del mencionado acuerdo, que afecta a todos los trabajadores municipales, y también por la decisión del Gobierno de no prorrogar el acuerdo conocido como RED (Régimen de Especial Dedicación), que regulaba las horas extra de los más de 300 trabajadores de Policía Local, Bomberos, Brigadas, Deportes, Protección Civil y Prevención.

Los representantes de los trabajadores han denunciado «presiones» a los empleados para la realización de horas extra y cambios de turno, si bien han resaltado que el seguimiento de la medida está siendo un éxito, pues «en todos los servicios se roza el 100%».

Fuentes municipales explicaron a LA OPINIÓN que la decisión del Gobierno se basa en informes en los que la Intervención Municipal advierte de que continuar con sendos acuerdos es «insostenible y técnicamente inviable» para las arcas municipales. «De seguir con ambos, el 40% del presupuesto se iría para pagar a personal». El montante destinado a horas extras en 2019 fue de siete millones, y el año anterior de cuatro.



«Ese lujo»

Ayer, representantes sindicales se desplazaron hasta la sede de las brigadas para informar sobre la medida de no hacer horas fuera del horario normal en este servicio. Durante el encuentro se vivieron momentos de tensión, especialmente cuando se abordaron los servicios de la cabalgata de Reyes Magos. Mientras la mayoría de los trabajadores estaba de acuerdo en seguir aplicando la medida, el jefe del servicio de Festejos insistió en que él estará «en su sitio» porque «moralmente no puedo permitirme ese lujo». Algunos compañeros insistieron en que con esta forma de protesta no se intenta «secuestrar» ningún acto ni que las carrozas no salgan. «Si esto ocurre será culpa de la Administración». La mayor parte se sumó a la iniciativa sindical y coincidió en que la supresión de sendos acuerdos es una forma de abrir la puerta a la externalización.