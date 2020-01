Los inspectores salen a la calle para paliar la falta de Policía Local de Cartagena en Nochevieja

El municipio de Cartagena se enfrenta a una crisis de efectivos de la Policía Local desde que el pasado 1 de enero se hiciera efectivo a las 00.00 horas la decisión del Gobierno local de no prorrogar el acuerdo del Régimen de Especial Dedicación (RED), encargado de regular las condiciones de trabajo de las horas extra que los agentes hacían para paliar la falta de personal desde hace años en el Consistorio. Así como la suspensión «cautelar» por parte del Ayuntamiento del acuerdo de trabajo. Por ello, los agentes decidieron dejar de hacer horas extra hasta que no se renueve el acuerdo RED, provocando que desde medianoche se produjera una falta de efectivos que hizo imposible que las patrullas del servicio ordinario encargadas de velar por la seguridad de Cartagena en Nochevieja pudieran atender a todos los barrios y diputaciones del municipio, según explicaron a esta Redacción fuentes policiales. Concretamente, nueve agentes encargados de acudir al turno de noche en servicio extraordinario no se presentaron.

Por ello, los inspectores de la Policía Local de Cartagena tuvieron que salir a patrullar junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, que asegura que se cumplió con los servicios programados para Nochevieja y que los barrios y diputaciones quedaron cubiertos con normalidad. Estas afirmaciones contrastan con los testimonios de varios agentes de la Policía Local que han comunicado a LA OPINIÓN que los servicios prestados durante la madrugada del 1 de enero fueron muy inferiores a los del pasado año en las mismas fechas y que si que se notó la falta de agentes de policía en las calles de los barrios cartageneros.

Del mismo modo, explican que la situación de cara al próximo 5 de enero, día en el que se celebra la gran cabalgata de Reyes Magos en Cartagena será dificil de sacar adelante sin la ayuda de los servicios extraordinarios puesto que se necesita un gran despliegue de personal. Por su parte, Torralba asegura que a partir de hoy se reunirá con su equipo para ·buscar una solución· de cara a uno de los días más esperados por los niños del municipio.