Las 'PreUvas' reúnen a cientos de cartageneros frente al reloj del Arsenal

Una vez más, los cartageneros han querido ensayar su despedida del año 24 horas antes de que este toque a su fin. Anoche, cientos de personas de todas las edades se dieron cita en la Plaza del Rey para asistir a las 'PreUvas', un acontecimiento que se viene desarrollando desde hace un lustro y que cada vez tiene más arraigo social.

Para esta ocasión, la concejalía de Juventud, organizadora del evento, repartió 2.000 bolsas de cotillón gracias a la ayuda de los voluntarios del programa Implica2. Además, la velada estuvo amenizada con música, tartas de chucherías y comida, pues diversos restaurantes y bares pertencientes a la Asociación de Hosteleros de Cartagena y Comarca (Hostecar) ofrecieron para la ocasión menús especiales de Navidad.



La fiesta llegó para quedarse

La precursora de esta iniciativa es Pepita Muñoz. La idea de hacer unas 'PreUvas' en Cartagena surgió cuando su hija, afincada en Madrid desde hace años, le contó que en la capital de España convocan dos eventos para celebrar la despedida del año tomando las uvas, ambos en la puerta del Sol y con una diferencia de unas pocas horas. «Lo que pasa que allí la fiesta de las 'PreUvas' la hacen por la mañana, y yo creo que es mejor por la noche», comenta Pepita a LA OPINIÓN.

Hace ya algunos años, esta cartagenera decidió comenzar con la tradición frente a la puerta del Ayuntamiento, pero su propuesta no tuvo mucho éxito por varias razones: el frío y las luces. «Las apagaban a las 12», explica. No obstante, no desistió en su idea. De hecho, la afinó al decidir mover la fiesta unos metros, hasta la Plaza del Rey. «Vi que el reloj del Arsenal es muy similar al de Madrid y pensé que era mejor emplazamiento; luego me enteré de que no solo es parecido, sino que ambos fueron fabricados por José Rodríguez Losada y que el de Cartagena se colocó nueve meses antes que el de la capital del país», apunta.

Pepita confiesa que tiene «más proyectos» en la cabeza porque no puede parar de idear y de impulsar proyectos. «Me gusta mucho, no lo puedo evitar», dice, emocionada, tras manifestar que al 2020 le pide salud, especialmente para su marido, que está enfermo.

Los cartageneros volverán esta noche a llevarse doce uvas a la boca, aunque, eso sí, esta será realmente la que dé la bienvenida real al 2020.