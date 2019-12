Policías y bomberos de Cartagena no harán "ni una hora de más" a partir de mañana

Más de 300 trabajadores de Policía Local, Bomberos, Brigadas, Deportes, Protección Civil y Prevención decidieron ayer en una asamblea abierta sumarse a la propuesta de los sindicatos representados en el Mesa General de Negociación -CCOO, SIME, UGT y CSIF- y no hacer «ni una hora más» de las estipuladas en la jornada laboral a partir de esta medianoche. El motivo: la decisión del Gobierno local de no prorrogar el acuerdo del Régimen de Especial Dedicación (RED), que regulaba desde 2017 las condiciones laborales de las horas extra ante la escasez de personal que el Ayuntamiento lleva arrastrando desde hace años. La negativa de la concejalía de Hacienda de no dar continuidad a este acuerdo está basada, según fuentes municipales, en que las arcas del Consistorio no pueden asumir el gasto que genera su aplicación, y que cifra en unos siete millones de euros.

Los sindicatos explicaron en la asamblea que la supresión del convenio deja sin regulación los servicios y las condiciones de las horas extraordinarias, lo que supone una merma en los derechos de los trabajadores. «No vamos a aceptarlo porque supondría retroceder 25 años», comentaron representantes sindicales.

El Ayuntamiento envió ayer por la tarde un SMS a los bomberos en el que les informaba de que, ante la conclusión del acuerdo RED, «no se concederán» días de asuntos propios, ni de libre disposición, ni vacaciones adicionales, durante la primera quincena de enero.



Tumban el acuerdo de trabajo

A este problema se suma otro que afecta a más empleados : la eliminación del acuerdo de condiciones de trabajo, al que están sujetos un millar de funcionarios y 500 empleados eventuales municipales. Este acuerdo se puso en marcha poco antes de las últimas elecciones con la previsión de ejecutarlo hasta 2022, pero dejará de tener validez en las próximas horas, según aprobó este lunes la Junta de Gobierno.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, acompañada de la vicealcadesa, Noelia Arroyo, y el segundo teniente de alcalde, Manuel Padín, aseguró que tomar esta decisión ha sido «muy difícil», pero necesaria en el contexto actual, marcado por la proximidad de una «desaceleración» de la economía a todos los niveles, unido al hecho de que el Ayuntamiento ha pedido un préstamo de siete millones de euros para paliar los daños de la DANA y a que varios informes desaconsejan prorrogar este acuer

do. «Ha sido algo consensuado desde el rigor y la responsabilidad», comentó la vicealcaldesa al respecto. Castejón emplazó a los sindicatos a una reunión de la Mesa General el próximo 7 de enero, tras las fiestas navideñas, para abrir nuevas negociaciones desde «la vía del diálogo leal». Los sindicatos insistieron en que no van a recular porque «los trabajadores municipales no tenemos culpa de las malas gestionmes en materia de urbanismo que ha hecho perder a las arcas más de 32 millones de euros en sentencias derivadas de las malas actuaciones en el Plan General»

«Y mientras vemos con alegría como no parecen peligrar otros gastos por los incrementos de sueldos del Gobierno. Estos crecen por encima del resto, incluso en una desaceleración económica», agregaron.