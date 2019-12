Nuevo frente para el Ayuntamiento de Cartagena por las horas extra de la Policía Local

Los más de siete millones de euros que el Ayuntamiento ha dedicado este año a pagar horas extraordinarias a la Policía Local, los bomberos y las brigadas han llevado a la concejala de Hacienda, Esperanza Nieto, a adoptar una medida drástica: no continuar con el acuerdo del Régimen de Especial Dedicación (RED) vigente desde 2017. Este 'pacto' entre las partes, impulsado para frenar los efectos de unas plantillas con personal escaso y cuyo plazo de ejecución finalizará el próximo 31 de diciembre, garantizaba unas condiciones laborales para los funcionarios de los tres sectores, un reparto equitativo de las horas extra y el descanso entre servicios.

Ayer, la edil transmitía a representantes de CCOO, SIME, UGT y CSIF su intención de renegociar un nuevo RED «basado en datos», para lo que su concejalía ya está recabando información sobre las «necesidades básicas» de cada servicio. Su intención, según han explicado a LA OPINIÓN fuentes municipales, es utilizar estos datos para elaborar una propuesta que se presentará a principios de enero a los sindicatos, y a partir de ahí comenzar a negociar sin una fecha clara en el horizonte. Mientras tanto, los empleados públicos afectados se acogerán a una bolsa de horas extra. «Vamos a hacer una planificación adecuada, pero no se puede prorrogar el RED porque eso supondría seguir aumentando el gasto».



«No vamos a retroceder»

Los sindicatos no ven con buenos ojos la propuesta de Nieto. Desde UGT han criticado que el Ayuntamiento no haya movido ficha antes, a sabiendas de que el acuerdo vence el último día del año. Además el sindicato ha valorado «muy negativamente» que RED no tenga continuidad porque eso supondría acabar con la regulación de los últimos años, es decir, acabar con las «reglas» establecidas . «No se reconoce el esfuerzo que hemos hecho a costa de horas y horas de trabajo. Hay compañeros que han hecho hasta 38 servicios en un mes», comentan desde el sindicato, tras insistir en que «no vamos a retroceder en aquello que pactamos». También han recordado que las horas extras de RED son más baratas que las que no se contemplan en este acuerdo «de mínimos».

En la misma línea, el CSIF comunicó a sus adscritos que la «intención» del Gobierno es «empezar el año 2020 con una bolsa de horas sin ningún tipo de normas o tabla de servicios mínimos», al tiempo que insistía en que no va a apoyar ninguna bolsa de horas «existiendo un RED que es perfectamente prorrogable».