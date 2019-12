Asido Cartagena da otro paso de gigante hacia la inclusión

­

En el año 2012, las familias de Asido Cartagena –asociación cuyo objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y de sus familiares– se plantearon el futuro de sus hijos, y junto a ellos dieron forma a lo que hoy es ya una realidad: caminar hacia una vida independiente, inclusiva y normalizad. O como ellos le llaman, «Vivir mi propia vida».

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, desde este colectivo quieren reivindicar que su vida «no está tan lejos de la tuya». Sirva como muestra el testimonio de cuatro chicas que viven en el piso de aprendizaje de Asido Cartagena y que cuentan cómo quieren que sea su vida:

«Nosotras queremos vivir en el piso, con nuestras amigas, las que yo he elegido, no me llevo bien con toda la gente, más adelante con mi novio (expresa una de las chicas). Quiero aprender las tareas de casa, para poder ser independiente, hay cosas de casa que ya sé hacer, pero por ejemplo planchar me cuesta trabajo aun, pero mis facilitadores me están apoyando para poder lograrlo, también me apoyan en el desplazamiento al trabajo hasta que aprenda y en sacar dinero del banco. Las compras las hacemos en las tiendas de nuestro barrio, vivimos en un piso céntrico en Cartagena y por nuestro entorno nos desenvolvemos de manera autónoma, ya hemos aprendido.

Los fines de semana hay momentos de ocio, nos gusta salir con nuestros amigos y mi pareja, lo hacemos a través del SOI (servicio de ocio inclusivo), cada semana elegimos qué actividades hacer, vamos a la bolera, al karaoke, al cine, hemos ido también de casa rural, de fiesta por Cartagena, de cena, aperitivo».

«Incluir es concienciar a la gente de que las personas con discapacidad somos como tú», afirman desde Asido Cartagena, que junto a la Fundación Iberdrola ha puesto en marcha un año más el Programa de Vida Independiente 'Quiero vivir mi propia vida', en el que han participado 29 personas.

Una demostración más de la implicación de esta entidad sin ánimo de lucro, que desde 1993 ofrece servicios de Atención temprana, Centro Ocupacional, Centro de Día, Servicio de Empleo, Servicio de Viviendas Rotatorias, Servicio de Apoyo a Familias, Apoyo Psicopedagógico, y Escolar, así como de Ocio y Tiempo libre.