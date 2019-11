El Banco de Alimentos solucionará en Madrid el bloqueo

El Banco de Alimentos de Cartagena continúa teniendo problemas que le impiden que la entidad reviva. Según explica el actual presidente de la organización, Juan Gómez Ayala, en estos momentos no pueden operar por la falta de aprobación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que acusa a la entidad cartagenera de «ocupación ilegal de las instalaciones y la furgoneta de reparto».

Pero, según Gómez Ayala, cuando se gestionó el cambio de dirección del Banco de Alimentos de Cartagena el pasado mes de julio con la intención de «reflotar» la entidad y se pusieron en contacto con la Fesbal, «no nos pusieron ningún incoveniente». «El único requisito exigido por parte de los reponsables era contar con el apoyo municipal», es decir, que el Ayuntamiento de Cartagena apoyase el proyecto, algo que se consiguió «rápidamente», añade Gómez Ayala. De hecho, tras mantener varias reuniones a lo largo del verano todo culminó con la inauguración de una nueva nave a finales del mes de agosto ubicada en La Palma con la intención de convertirla en la nueva sede.

«En ese momento comenzaron a ponernos trabas», explica Gómez Ayala, «no entendemos por qué quieren cerrar el Banco, cuando tenemos el apoyo de los vecinos de Cartagena».

El presidente del Banco de Alimentos de la ciudad califica de «injusticia» que el peso sobre la decisión de si la entidad continúa abierta o no recaiga sobre la dirección de la Fesbal y solicita que esta cuestión se someta a asamblea. «Queremos que expliquen los motivos por los que ellos consideran que tiene que cerrar sus puertas el Banco de Alimentos y que la decisión se tome a través de votación», propone. Además, el presidente asevera estar dispuesto si es necesario a viajar hasta Madrid para debatir con la Fesbal dicha decisión y «reunirse con el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos», asegura.

«Queremos que nos den una cita, con día y hora fechados para poder trasladarnos a Madrid, defendernos y decirles quienes somos», insiste. «Tenemos un equipo de gente nueva que ha venido con ilusión y queremos ayudar y abastecer a las personas del municipio que así lo necesiten», expone el presidente. «No queremos operar hasta que no nos den su beneplácito y estamos estancados», asegura Gómez Ayala, que añade que «es una pena que no hayamos podido realizar la 'Gran Recogida' que se ha realizado durante este finde de semana en el resto de España». Además, según indican desde el Banco de Alimentos, «nos llegan cajas con comida de algunos supermercados de Cartagena para repartir en el municipio y no sabemos qué hacer, esta situación se tiene que solventar ya», concluye.