Daniel Rojo Ríos: "Clínica Veterinaria Sauces velará por la salud de los perros participantes en Can We Run Cartagena"

Todo está listo para que mañana domingo se celebre la primera edición de Can We Run Cartagena, una carrera diferente y especial donde las personas y sus mascotas perrunas correrán en familia. De velar por la salud de los perros participantes en el evento se encargará el doctor Daniel Rojo, veterinario responsable del área de Cirugía y Traumatología de la Clínica Veterinaria Sauces, que dará cobertura asistencial a aquellos que pudieran necesitarla.

El tour Can We Run ya ha hecho parada en ciudades como Gijón, Palma de Mallorca, Málaga o Zamora. ¿Qué respuesta espera del estreno de este evento en Cartagena?

Pensamos que la respuesta va a ser bastante positiva para ser su primera edición en nuestra ciudad, hay una gran expectación por parte de propietarios. En nuestro centro hemos tenido los flayers con la información del evento y han resultado bastante atractivos para nuestros clientes. Al ser una actividad más convivencial que competitiva creo que atrae a mayor público, y es bastante valorada que sea en familia. Una bonita iniciativa, donde el objetivo es fomentar la adopción y tenencia responsable de mascotas y como el running no conoce de edades, ni de razas, y los perros son las mascotas que más disfrutan de correr en su tiempo libre, pueden vivir esta experiencia junto a sus dueños.

¿Hasta qué punto considera que este tipo de carreras puede ayudar a concienciar a la gente sobre la responsabilidad de tener una mascota?

Bueno, el correr junto a tu perro, el divertirse ambos en una carrera genera vínculos, y eso nos hace quizás más responsables de nuestro perro. Además, es un buen escaparate para los que no tienen aún perro, quizás les haga plantearse la posibilidad de tener un perro en casa. Claro, antes de nada deben de tener en cuenta ciertas consideraciones, no buscar una mascota a la ligera. Debemos de pensar qué clase de animal va bien con tu estilo de vida y con el espacio con el que contamos. Debemos considerar que si adoptamos una mascota, tendrás un compromiso de por vida. Si estamos dispuestos a adquirir esta responsabilidad, ya sea perro, gato, canario o lo que fuera, debemos de informarnos acerca de sus características, necesidades y aprender un poco más sobre la raza y sus necesidades. Algo importante: no tengas más mascotas de las que debes y puedes.

Clínica Veterinaria Sauces estará presente en esta primera edición de Can We Run Cartagena. ¿En qué va a consistir su participación en esta gran fiesta que unirá a perros y dueños en torno al deporte?

Nuestra misión durante la prueba consistirá en velar por la salud de los perros participantes y dar cobertura veterinaria a aquellos que pudieran necesitarla. Y por supuesto disfrutar de la actividad.

Desde su establecimiento en Cartagena en 1995, Clínica Veterinaria Sauces no ha dejado de evolucionar. ¿Qué cualidades le convierten en una empresa referente dentro del sector?

Nuestra misión es procurar la salud y el bienestar de las mascotas de nuestros clientes a través de profesionales especializados, con la ayuda de medios técnicos avanzados. Trabajamos también como Centro de Referencia colaborando estrechamente con otros veterinarios que solicitan nuestros servicios especializados.

¿De qué forma ha influido en el crecimiento de la empresa la ampliación del centro situado en la calle Cartagena de Indias de Cartagena?

Bueno, desde 2013 estábamos pendientes de la reforma de nuestras instalaciones, con el fin de acomodarlas a las necesidades actuales, y realizar un cambio de imagen más moderno y funcional.

¿Qué tipo de profesionales integran su equipo humano?

Actualmente nuestro equipo lo formamos 4 veterinarios y 3 auxiliares.

También cuentan con servicios veterinarios especializados para perros y gatos, que se prestan en unas instalaciones completamente equipadas. ¿Nos puede detallar las unidades de diagnóstico y tratamiento, así como todos los instrumentos, con los que cuentan?

Nuestra Clínica Veterinaria intenta ofrecer a través de sus especialidades la mejor medicina y tratamientos para animales de compañía.

Actualmente contamos con 2 consultas para perros, 1 consulta independiente para gatos, con sala de espera también exclusiva de felinos, consulta de ecografía, quirófano completamente equipado, salas de hospitalización de gatos, perros e infecciosos, laboratorio para análisis clínicos, radiología digital.

Desarrollamos las especialidades de Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Cirugía de mínima invasión, Laparoscopia y Artroscopia, Cardiología, Geriatría, Neurología clínica y Quirúrgica de nuestras mascotas, centrados fundamentalmente en el perro y gato.

El diagnóstico por imagen, Endoscopia, Laparoscopia, Ecografía, Ecodopler y radiología, nos ayudan, junto con nuestro laboratorio de análisis clínicos, alcanzar una aproximación al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes.

Realizamos Cirugías generales y tratamiento médico-quirúrgico de procesos oncológicos, así como la gestión global de los mismos. Disponemos de unidades de electrocirugía para la realización de cirugías sin sangrado (Bisturí eléctrico, laser de plasma y unidad de sellado vascular). Realizamos tratamientos en patologías específicas con plasma rico en plaquetas (PRP), y células madre, así como tratamientos de fisioterapia y rehabilitación posquirúrgica con laser terapéutico, infrarrojos y electroestimulación.

Nuestro interés es actuar de manera mínimamente invasiva en los actos quirúrgicos y optimizar al máximo los recursos diagnósticos.

La tecnología más avanzada y actual, junto con una larga experiencia al servicio de su mascota.

Contamos con todos los servicios veterinarios especializados para perros y gatos. Además, nuestras instalaciones están completamente equipadas y en ellas contamos con una completa tienda especializada en productos de alimentación para perros y gatos.

Realizamos vacunaciones, identificación por microchip y por supuesto, ponemos toda nuestra experiencia a tu servicio para diagnosticar y tratar cualquier patología que pueda tener tu animal de compañía.

Te asesoraremos sobre cómo cuidar a tu mascota, para disfrutar de su compañía durante muchos años, porque todas las personas que forman nuestro equipo también son propietarias de mascotas y su salud y bienestar es nuestra máxima preocupación.

En Clínica Veterinaria Sauces se ofrece, igualmente, asesoramiento para poder cuidar de la mejor forma posible a tu mascota y disfrutar de su compañía durante muchos años. ¿En qué consiste este tipo de servicios?

Además de las consultas habituales, disponemos de planes de salud adaptados a cada edad desde cachorros a geriátricos, estos planes consisten en un conjunto de medidas preventivas programadas a lo largo de un año que garantizan la salud de la mascota. Cuentan también con otras medidas que además garantizan el diagnóstico precoz de las enfermedades que le pueden afectar.

Dentro del primer tipo de medidas de carácter preventivo estarían por ejemplo las vacunaciones y desparasitaciones del animal. Dentro del segundo tipo de medidas de diagnóstico precoz estarían las revisiones periódicas y las pruebas o chequeos diagnósticos.

El mayor beneficiado de los planes de salud para mascotas es el animal. Le sirve para prevenir las cosas que se pueden prevenir y a detectar a tiempo aquellas que no pueden prevenirse.

— Mayor esperanza de vida: Está demostrado por estudios científicos que una mascota que sigue un plan de salud adecuado vive un 25% más.

— Prevención de enfermedades: Supone la mejor manera de llevar a cabo todas las medidas sanitarias preventivas (vacunaciones, desparasitaciones, etc€) que se recomiendan en función de la edad del animal y sus condiciones de vida.

— Diagnóstico precoz: A su vez es la única forma de diagnosticar los problemas y enfermedades de forma temprana mediante las revisiones periódicas y las pruebas o chequeos diagnósticos, lo cual influye lógicamente en el pronóstico de cada proceso.

¿Qué mensaje enviaría a quienes necesitan ponerse en manos de profesionales como los que trabajan en Clínica Veterinaria Sauces para proporcionar a sus mascotas una atención personalizada?

En nuestra clínica ofrecemos atención personalizada, tratando con la mayor profesionalidad y cariño a todas las mascotas.

Visítenos y descubra la atención, el trato de confianza y el cuidado personalizado que en todo momento le daremos a nuestros pequeños pacientes. Para ello disponemos de un equipo de 4 Veterinarios y 3 Auxiliares que les brindarán una atención excepcional a su mascota.